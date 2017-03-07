Рамос выводит Реал в четвертьфинал Лиги чемпионов

Усилия Серхио Рамоса в матче с Наполи обеспечили Реалу место в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

В Неаполе этот матч ждали с особым предвкушением. Болельщики Наполи верили в свою команду, понимая, что у их любимцев есть шансы в сегодняшней встрече, несмотря на то, что многие уже давно списали итальянский коллектив со счетов.

У футболистов Наполи горели глаза с первых минут матча и они сразу принялись атаковать. Реал в первые 10 минут поединка не знал, что делать с мячом, а хозяева методично расшатывали оборону обескураженного соперника. На это у неаполитанцев ушло 24 минуты встречи, после чего счет в игре был открыт. Хамшик отдал проникающий пас на Мертенса в штрафную, тот избежал офсайда и отправил круглого в дальний угол ворот Наваса — 1:0.

После этого Реал откровенно продолжал "плыть", а болельщики на Сан-Паоло не переставали неистово поддерживать свою команду и гнали ее в атаку. На 29-й минуте матча Реал наконец вспомнил об атакующих действиях и создал опаснейший момент. Роналду откликнулся на передачу от партнера, ворвался в штрафную, обыграл Пепе Рейну, но не смог поразить пустые ворота и угодил в штангу. Это был чуть ли не единственный момент, когда на поле был заметен Криштиану.

В конце первой половины встречи Наполи мог забивать второй гол. Все тот же Мертенс освободился из-под опеки соперника и пробил в дальний угол ворот Наваса. На этот раз штанга спасла уже Реал. Казалось, что если бы Чакыр не дал свисток на перерыв, то хозяева дожали бы Сливочных.

Второй тайм Наполи начал не так активно, как первый, а Реалу удалось сравнять счет после первой же вылазки на половину поля соперника. Тони Кроос подавал с углового и эту подачу замкнул никто иной, как Серхио Рамос. Спустя еще 5 минут немец снова навесил на капитана, который пробил по воротам, а мяч после рикошета от головы Мертенса залетел в ворота — 2:1. Вот так вот в очередной раз Рамос практически в одиночку обеспечил результат для своей команды. Как там говорил перед матчем Пепе Рейна, Серхио опасен лишь на 93-й минуте матча?

После этого поединок превратился в сущую формальность, ведь хозяевам нужно было забивать четыре гола. Понимая безнадежность ситуации, наставник Партенопеи Маурицио Сарри снял с игры лидеров команды — Марека Хамшика и Лоренцо Инсинье. Футболисты Реала спокойно владели мячом и уже были готовы отправиться в раздевалку и отпраздновать выход в следующую стадию турнира.

На последних минутах гостям удалось забить еще. Марсело отдал классный пас на Роналду в штрафную, португалец первым касанием пробил в ноги Рейне, но в нужном месте и в нужное время оказался вышедший на замену Альваро Мората, который и вколотил мяч в сетку. 3:1 — непростая победа Реала, которая гарантировала команде место в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Александр Пузик, Football.ua

Наполи - Реал 1:3

Голы: Мертенс, 24 — Рамос, 51, Мертенс, 57 (в свои ворота), Мората, 90+1

Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам — Аллан (Рог, 55), Диавара, Хамшик (Зьелински, 75) — Кальехон, Мертенс, Инсинье (Милик, 70)

Реал : Навас — Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело — Каземиро, Кроос, Модрич (Иско, 80) — Бэйл (Васкес, 68), Бензема (Бензема, 77), Роналду

Предупреждения: Аллан, Диавара