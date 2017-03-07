Рейна: Рамос опасен только на 93-й минуте

Голкипер Наполи Хосе Рейна заявил, что не может дождаться начала матча 1/8 Лиги чемпионов против Реала, также испанец поделился мнением относительно защитника "сливочных" Серхио Рамоса.

После поражения на Сантьяго Бернабеу (1:3), неаполитанская команда оставляет за собой шансы на выход в следующий раунд состязания.

"Очень много ожиданий от сегодняшней игры", — приводит слова испанца Deportes Cuatro.

"Мы ждали чего-то подобного на протяжении тридцати лет. Это подарок для города, ведь нам предстоит игра с одной из лучших команд в мире".

"Реал фаворит встречи, но на стадионе будет ад. Мы знаем, как должны будем сыграть".

"Серхио Рамос? Он опасен только на 93-й минуте".

Напомним, что матч между Наполи и Реалом состоится сегодня в 21:45.