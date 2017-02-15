Кимпембе: "Мечта стала явью"

15 февраля 2017

Преснель Кимпембе, psg.fr

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе остался в восторге от дебюта в Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала против Барселоны (4:0).

Вчера Преснель Кимбембе дебютировал в Лиге чемпионов. 21-летний защитник вышел в основе на матч с одним из самых титулованных клубов мира – Барселоной. При этом грозный соперник был легко и непринужденно уложен парижанами на лопатки – 4:0.

"Это было очень эмоционально! Мы выдали особенный матч! Все хорошо подготовились и были едины", — отметил Кимпембе.

"Мы победили, 4 гола забили, в свои ворота не пропустили… Идеально. Мечта стала явью".

"Перед матчем партнеры давали мне много советов, выражали веру в меня".

Барселона попытается исправить положение 8 марта в ответном матче на Камп Ноу.

Источник: ФК ПСЖ

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