Аль-Хелаифи: "Это была великая ночь"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи остался доволен после того, как его клуб разгромил Барселону — 4:0.

Вчера ПСЖ камня на камне не оставил от Барселоны – каталонцы были повержены со счетом 4:0. Таким образом, Принцы получили неплохие шансы выбить одного из главных фаворитов турнира уже на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это была великая ночь. Я горжусь всеми – игроки и тренерский штаб проделали великолепную работу", — заявил Аль-Хелаифи.

"Перед игрой мы мечтали о подобном результате. За день до матча вылетел Тиаго Силва, но я чувствовал что-то в команде. Атмосфера была великолепной, что и вылилось в превосходное выступление".

"Но пока ПСЖ лишь на полпути… Нужно продолжать работать и готовиться к ответной встрече".

Поединок Барселона – ПСЖ состоится 8 марта на Камп Ноу.