Луизао провел 500-й матч за Бенфику

Стоит отметить, что 36-летний центрбек защищает цвета Орлов с лета 2003 года.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч против Боруссии стал для Луизао 500-м в футболке Бенфики, а также 376-м в качестве капитана лиссабонцев.
Таким образом бразилец вышел на четвертое место в списке главных старожил в истории Орлов.
Интересно, что Луизао является рекордсменом Бенфики по количеству матчей в еврокубках (122).
В составе Бенфике экс-защитник сборной Бразилии завоевал 17 трофеев: чемпионат Португалии (5 раз), Кубок Португалии (2), Кубок португальской лиги (7) и Суперкубок Португалии (3).
Кроме того, он два сезона подряд доходил вместе с Бенфикой до финала Лиги Европы (2012/2013, 2013/2014).