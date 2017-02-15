Луизао провел 500-й матч за Бенфику

Домашний поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (1:0) стал для защитника лиссабонской Бенфики юбилейным.

Стоит отметить, что 36-летний центрбек защищает цвета Орлов с лета 2003 года.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч против Боруссии стал для Луизао 500-м в футболке Бенфики, а также 376-м в качестве капитана лиссабонцев.

Таким образом бразилец вышел на четвертое место в списке главных старожил в истории Орлов.

Интересно, что Луизао является рекордсменом Бенфики по количеству матчей в еврокубках (122).

В составе Бенфике экс-защитник сборной Бразилии завоевал 17 трофеев: чемпионат Португалии (5 раз), Кубок Португалии (2), Кубок португальской лиги (7) и Суперкубок Португалии (3).

Кроме того, он два сезона подряд доходил вместе с Бенфикой до финала Лиги Европы (2012/2013, 2013/2014).