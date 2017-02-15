Эдерсон: изучение противника и концентрация — залог отбитого пенальти

Голкипер Бенфики Эдерсон прокомментировал вчерашнюю победу над Боруссией Д (1:0) в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Вчера Бенфике удалось забить гол в ворота Боруссии Д и в то же время сохранить свои ворота на замке – 1:0.

"Атака Боруссии очень сильна, но наша защита была готова к этому", — отметил Эдерсон.

"Игра была сложной. Я сделал все, что в моих силах, чтобы помочь команде".

Вратарю Орлов принадлежит огромная заслуга в том, что Бенфика не пропустила – он справился с ударом с пенальти от Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Секрет отбитого пенальти? Нужно изучать соперника и оставаться сконцентрированным".

Ответный поединок команды сыграют в Дортмунде 8 марта.