Витория: "Боруссия играла очень хорошо"

Главный тренер Бенфики Руи Витория доволен, что его подопечным удалось обыграть очень крепкого соперника в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — Боруссию Д.

Вчера Бенфика на своем поле минимально переиграла дортмундскую Боруссию – отличился Константинос Митроглу.

"Нам удалось обыграть очень хорошую команду, которая способна доставить трудности любому коллективу в Европе", — цитирует тренера официальный твиттер Бенфики.

"Я признаю, что Боруссия играла очень хорошо. Сегодня мы сражались, отдавали всех себя на поле – а победы из этого и состоят".

"Знаем, что делать в ответном матче. Бенфика сегодня не пропустила дома, так что игра на выезде будет отличаться. Даже несмотря на победу мы понимаем, что можем стать лучше".

Ответная встреча состоится 8 марта в Дортмунде.