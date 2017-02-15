Тухель: "Беда случается"

Главный тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель раздосадован поражением от Бенфики (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако никого не винит в нем.

Вчера Боруссия минимально уступила на выезде Бенфике. Единственный гол в начале второго тайма забил Константинос Митроглу.

"Беда случается. Мы сегодня были очень и очень хороши", — заявил тренер Боруссии Томас Тухель после матча.

"Мы играли просто невероятно. Имели подавляющее преимущество. Но только в футболе ты можешь превосходить соперника весь матч и в итоге остаться ни с чем".

"Мы отключились на 3 минуты после начала второго тайма и отдали мяч сопернику. По-моему, мы не проснулись, но я не могу никого винить".

Боруссия попытается отыграть 8 марта. Поединок состоится в Дортмунде.