Перед матчем с Бенфикой на фанов Боруссии Д напала полиция

В Лиссабоне возле домашней арены Бенфики произошли столкновения между болельщиками дортмундской Боруссии и местными правоохранителями.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт фанатов Шмелей, незадолго до начала гостевого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Бенфики местная полиция без какой-либо причины напала на болельщиков дортмундцев.

Более того, сотни фанатов Боруссии так и не смогли попасть на Эштадиу да Луш. В частности, некоторым из них местная полиция запретила входить на стадион.

По информации немецкой телекомпании DW Sports, перед началом отчетной встречи электронные турникеты на домашней арене Бенфики не работали.