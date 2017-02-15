Перед матчем с Бенфикой на фанов Боруссии Д напала полиция

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт фанатов Шмелей, незадолго до начала гостевого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Бенфики местная полиция без какой-либо причины напала на болельщиков дортмундцев.
Более того, сотни фанатов Боруссии так и не смогли попасть на Эштадиу да Луш. В частности, некоторым из них местная полиция запретила входить на стадион.
По информации немецкой телекомпании DW Sports, перед началом отчетной встречи электронные турникеты на домашней арене Бенфики не работали.