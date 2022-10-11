Шахтар — Реал. Напередодні

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє вашій увазі анонс матчу Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрінеться з чинним переможцем турніру, мадридським Реалом.

Шахтар — Реал

Вівторок, 11 жовтня, 22.00. Стадіон Війська Польського. Головний арбітр зустрічі — Орель Грінфілд (Ізраїль).

Шахтар в черговий раз зіграє проти Реалу у Лізі чемпіонів. В останній час команди постійно перетинаються на груповому етапі, але після відходу Луїша Каштру з Шахтаря результати "гірників" стали не дуже вдалими. Проте для нової молодої команди, яку будує Ігор Йовічевич, це буде дуже гарний досвід на майбутнє.

Команди зустрічались один з одним минулого тижня. Шахтар програв з рахунком 1:2. Звичайно, до останньої хвилини вірилось, що донецька команда зможе врятувати один бал, але не вдалось. Проте й варто розуміти, що мадридці часом мали дуже велику перевагу та могли забивати нашій команді більше голів.

Шахтар — Реал: історія протистоянь

У цій зустрічі компанія Parimatch Ukraine віддає перевагу Реалу. Так, на іспанців можна поставити з коефіцієнтом 1,39. Тріумф Шахтаря ж оцінюється в 7,4. Нічийний результат має показник 5,5.

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Якщо говорити про турнирне становище команд, то на нас з вами чекає матч діючих лідерів квартету — Шахтар не дивлячись на поразку в минулому турі йде на другому місці з чотирма балами. Реал, у свою чергу, лідирує з дев'ятьма балами.

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 3 3 0 0 7 1 9 2 Шахтар 3 1 1 1 6 4 4 3 РБ Лейпциг 3 1 0 2 4 7 3 4 Селтік 3 0 1 2 2 7 1



Цими вихідними Реал грав проти Хетафе на виїзді та здобув перемогу з мінімальним рахунком завдяки швидкому голу Мілітана. Після цього команда Карло Анчелотті змогла завершити гру у трохи економному режимі.

Головний тренер мадридців на прес-конференції зазначив, що на полі слід очікувати Карима Бензема, Тоні Крооса та Ферлана Менді. Окрім того, варто розуміти, що через травму Тібо Куртуа у воротах має зіграти українець Андрій Лунін.

Італійський тренер зазначив, що в команді підтримують Андрія Луніна, як молодого гравця, та через те, що в України відбувся масовий обстріл.

На такому ж емоційному фоні прийдеться грати й футболістам Шахтаря. У всіх сім'ї в Україні, тому через це багато хвилювань.

Команда Ігора Йовічевича пропускала гру чемпіонату цими вихідними. Зустріч перенесли за бажанням саме "гірників", щоб краще підготуватись до матчу Ліги чемпіонів.

Що стосується кадрової ситуації, то тренерський штаб української команді не зможе розраховувати на Корнієнка, який отримав серйозну травму. Усі інші будуть готові до гри.

Шахтар буду дуже старатись зачепитись за бали у цій грі, щоб продовжити боротьбу за вихід в плей-офф. Реал, у свою чергу, захоче закрити усі питання з путівкою до наступної стадії.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков

Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Модрич, Чуамени, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус

Травмовані: Корнієнко — Куртуа, Себальос

Поточна форма:

Цікаві факти:

- Реал Мадрид виграв останні 5 матчів (Ліга чемпіонів).

- Реал Мадрид виграв останні 3 матчі проти Шахтаря у всіх турнірах.

- Реал забив принаймні 2 голи в 6 з останніх 7 матчів проти Шахтаря у всіх турнірах.

- Реал Мадрид забив принаймні 2 голи в 5 з останніх 6 матчів (Ліга чемпіонів).

- Шахтар не зміг виграти 9 з 10 останніх матчів (Ліга чемпіонів).

Тренери кажуть:

Ігор Йовічевіч, тренер Шахтаря:

"Ми граємо проти найкращих, але ми маємо 90 хвилин і сподіваємось, що Реал не покаже свою найкращу гру. Ми зробимо необхідні корективи. Ми будемо сміливішими в атаці і хочемо робити менше помилок у півзахисті, тому що Реал дуже небезпечний при переході з оборони в атаку. Ми хочемо бути собою і грати так, як звикли. Ми робили це у другому таймі на Сантьяго Бернабеу.

Ми переможемо. Знищити нас не можна, наш дух, єдність. Можна тільки тимчасово погіршити нам настрій. Разом ми сильніші. Сприймаємо це як суспільну відповідальність. Битимемось так, як б'ються ЗСУ за нашу свободу. Це мінімум, що ми можемо показати".

Карло Анчелотті, тренер Реалу:

"Завтра на нас чекає важкий поєдинок. Ми добре відновлюємось на тренуваннях після кожного матчу. Сьогодні було дуже важливе тренування для нас. Завтра ми маємо можливість набрати 3 очки й вийти з групи з першого місця.

Вінісіус та Бензема – важливі гравці для нас. Ми дали їм відпочити у матчі з Хетафе, бо був переліт. Карім у дуже гарній формі. Бензема, Кроос та Менді гратимуть завтра.

Я говорив з Луніним перед матчем. Він ще молодий, йому не вистачає ігрової практики. Зараз він має можливість її отримати. Те, що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Ми підтримуємо Луніна".