Рабио может пропустить матч Ювентуса против Челси

28 сентября 2021

Адриен Рабио, Getty Images

Перед поединком Лиги чемпионов проблем у Ювентуса все больше.

Перед матчем 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ювентус рискует потерять еще одного ключевого исполнителя — утверждает Football Italia, резюмируя информацию в итальянских СМИ.

По последней информации из стана Ювентуса, велика вероятность, что против Челси не сможет сыграть Адриен Рабио.

Если учесть, что после победы над Сампдорией из строя выбыли из-за травм Пауло Дибала и Альваро Мората, у Массимилиано Аллегри вырисовываются серьезные проблемы с составом.

Матч Ювентус — Челси состоится в среду, 29 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Источник: Football Italia

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