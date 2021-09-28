Рабио может пропустить матч Ювентуса против Челси

Перед поединком Лиги чемпионов проблем у Ювентуса все больше.

Перед матчем 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ювентус рискует потерять еще одного ключевого исполнителя — утверждает Football Italia, резюмируя информацию в итальянских СМИ.

По последней информации из стана Ювентуса, велика вероятность, что против Челси не сможет сыграть Адриен Рабио.

Если учесть, что после победы над Сампдорией из строя выбыли из-за травм Пауло Дибала и Альваро Мората, у Массимилиано Аллегри вырисовываются серьезные проблемы с составом.

Матч Ювентус — Челси состоится в среду, 29 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.