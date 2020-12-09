Лига чемпионов. Группа С. Накануне

Football.ua представляет анонс матчей заключительного тура Лиги чемпионов.

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити примет Марсель, а Порту отправится в гости к Олимпиакосу.

Турнирная таблица

Манчестер Сити — Марсель

Среда, 9 декабря, 22:00. Манчестер, Этихад Стэдиум. Арбитр — Халил Умут Мелер (Турция). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Манчестер Сити уже гарантировал себе первое место в группе, а вот Марсель может зацепиться за путевку в Лигу Европы только в том случае, если в заключительном поединке наберет больше очков, чем Олимпиакос в параллельном матче.

Учитывая, что "горожанам" вскоре предстоит манчестерское дерби, Хосеп Гвардиола может поберечь своих лидеров, и вполне вероятно, что Александр Зинченко получит место в стартовом составе.

Что касается Марселя, то у команды Андре Виллаша-Боаша нет иных вариантов, кроме как играть на положительный результат, да при этом еще и надо рассчитывать на "помощь" со стороны Порту.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Манчестер Сити — 6;

Марсель — 54.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Гарсия, Зинченко — Родри, Фернандиньо, Торрес, Силва, Фоден — Жезус.

Марсель: Манданда — Сакаи, Альваро, Чалета-Цар, Амави — Куизанс, Камара, Ронгье — Товен, Бенедетто, Пайе.

Не сыграет: Радоньич (Марсель).

Под вопросом: Агуэро (Манчестер Сити).

прогноз 1:0

Олимпиакос — Порту

Среда, 9 декабря, 22:00. Пирей, Стадион Георгиос Караискакис. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Порту гарантировал себе второе место, Олимпиакос же, набравший одинаковое количество очков с Марселем, но имеющий преимущество по личным встречам, должен сыграть не хуже, чем конкурент в Манчестере.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Олимпиакос — 36;

Порту — 16.

Ориентировочные составы

Олимпиакос: Са — Рафинья, Семеду, Сиссе, Холебас — Камара, М'Вила, Бухалакис — Врусаи, Эль-Араби, Фортунис.

Порту: Маркесин — Манафа, Сарр, Мбемба, Зайду — Виейра, Груйич, Урибе, Накаджима — Марега, Тареми.

Не сыграют: Хассан, Вальбуэна, Брума, Дрегер — Мбайе, Пепе.