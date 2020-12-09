Лига чемпионов. Группа С. Накануне

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити примет Марсель, а Порту отправится в гости к Олимпиакосу.
Турнирная таблица
Манчестер Сити — Марсель
Среда, 9 декабря, 22:00. Манчестер, Этихад Стэдиум. Арбитр — Халил Умут Мелер (Турция). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
Манчестер Сити уже гарантировал себе первое место в группе, а вот Марсель может зацепиться за путевку в Лигу Европы только в том случае, если в заключительном поединке наберет больше очков, чем Олимпиакос в параллельном матче.
Учитывая, что "горожанам" вскоре предстоит манчестерское дерби, Хосеп Гвардиола может поберечь своих лидеров, и вполне вероятно, что Александр Зинченко получит место в стартовом составе.
Что касается Марселя, то у команды Андре Виллаша-Боаша нет иных вариантов, кроме как играть на положительный результат, да при этом еще и надо рассчитывать на "помощь" со стороны Порту.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Манчестер Сити — 6;
Марсель — 54.
Ориентировочные составы
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Гарсия, Зинченко — Родри, Фернандиньо, Торрес, Силва, Фоден — Жезус.
Марсель: Манданда — Сакаи, Альваро, Чалета-Цар, Амави — Куизанс, Камара, Ронгье — Товен, Бенедетто, Пайе.
Не сыграет: Радоньич (Марсель).
Под вопросом: Агуэро (Манчестер Сити).
прогноз 1:0
Олимпиакос — Порту
Среда, 9 декабря, 22:00. Пирей, Стадион Георгиос Караискакис. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
Порту гарантировал себе второе место, Олимпиакос же, набравший одинаковое количество очков с Марселем, но имеющий преимущество по личным встречам, должен сыграть не хуже, чем конкурент в Манчестере.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Олимпиакос — 36;
Порту — 16.
Ориентировочные составы
Олимпиакос: Са — Рафинья, Семеду, Сиссе, Холебас — Камара, М'Вила, Бухалакис — Врусаи, Эль-Араби, Фортунис.
Порту: Маркесин — Манафа, Сарр, Мбемба, Зайду — Виейра, Груйич, Урибе, Накаджима — Марега, Тареми.
Не сыграют: Хассан, Вальбуэна, Брума, Дрегер — Мбайе, Пепе.
прогноз 1:0