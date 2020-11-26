Марсель — Порту 0:2 Видео голов и обзор матча

В матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА французский Марсель потерпел свое очередное поражение в данном турнире, продлив тем самым серию негативных результатов, что позволило клубу установить антирекорд по данному показателю. Провансальцы дома уступили португальскому Порту в матче с двумя удалениями (0:2).
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Марсель — Порту 0:2
Гол: Сануси, 39, Оливейра, 72
Марсель: Манданда — Сакаи, Альваро Гонсалес, Балерди, Амави — Ронжье, Камара (Кюизанс, 59), Сансон (Нагатомо, 78) — Товен (Аке, 78), Жермен (Бенедетто, 59), Луис Энрике (Пайет, 59).
Порту: Марчесин — Манафа, Мбемба, Сарр, Сануси — Корона (Тареми, 78), Груйич, Сержиу Оливейра, Отавио — Марега (Жоау Мариу, 79), Диас (Накадзима, 79).
Предупреждения: Балерди, Сансон, Камара, Товен, Пайет — Груйич, Сержиу Оливейра.
На 67-й минуте был удален Марко Груйич (Порту) (повторное предупреждение).
На 80-й минуте был удален Леонардо Балерди (Марсель) (повторное предупреждение).