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-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
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-
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Марсель — Порту 0:2 Видео голов и обзор матча

26 ноября 2020

Луис Диас, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

В матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА французский Марсель потерпел свое очередное поражение в данном турнире, продлив тем самым серию негативных результатов, что позволило клубу установить антирекорд по данному показателю. Провансальцы дома уступили португальскому Порту в матче с двумя удалениями (0:2).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча


Марсель — Порту 0:2
Гол: Сануси, 39, Оливейра, 72

Марсель: Манданда — Сакаи, Альваро Гонсалес, Балерди, Амави — Ронжье, Камара (Кюизанс, 59), Сансон (Нагатомо, 78) — Товен (Аке, 78), Жермен (Бенедетто, 59), Луис Энрике (Пайет, 59).

Порту: Марчесин — Манафа, Мбемба, Сарр, Сануси — Корона (Тареми, 78), Груйич, Сержиу Оливейра, Отавио — Марега (Жоау Мариу, 79), Диас (Накадзима, 79).

Предупреждения: Балерди, Сансон, Камара, Товен, Пайет — Груйич, Сержиу Оливейра.

На 67-й минуте был удален Марко Груйич (Порту) (повторное предупреждение).

На 80-й минуте был удален Леонардо Балерди (Марсель) (повторное предупреждение).

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