лента новостей

10:52

Бавария установила рекорд по количеству побед кряду в Лиге чемпионов

10:40

Милнер о матче с Аталантой: Нам не удалась эта игра

10:28

Марсель — Порту 0:2 Видео голов и обзор матча

10:02

Клопп: Мы заслуженно проиграли Аталанте

09:37

Гасперини о матче с Ливерпулем: Мы играли намного лучше, чем в первой игре

09:20

Интер — Реал 0:2 Видео голов и обзор матча

09:01

Конте: Сегодня мы увидели разницу между Интером и Реалом

08:45

Флик: У нас на воротах стоит игрок мирового класса

08:20

Бавария — Зальцбург 3:1 Видео голов и обзор матча

08:19

Зидан: Мы показали характер и правильный подход к игре