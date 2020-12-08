Гвардиола: Я не предоставляю отдых игрокам. Я выбираю команду, которая победит

Наставник Ман Сити высказался о кадровой ситуации в команде перед матчем против Марселя.

Манчестер Сити примет на своем поле Марсель в рамках заключительного тура Лиги чемпионов.

Главный тренер "горожан" рассказал о возможной ротации состава ввиду досрочного выхода в плей-офф турнира, а также прокомментировал вероятное возвращение на поле Серхио Агуэро и будущее Фернандиньо в своей команде.

"Я не предоставляю отдых игрокам. Я выбираю команду, которая победит. У меня нет одного состава для отдельного турнира, а второго состава — для другого турнира".

"Агуэро? Решение будет приниматься непосредственно в день матча. Серхио может оказаться на скамейке запасных, он будет тренироваться и готовиться к матчу. Хорошо, что он последние три или четыре дня работал в общей группе. Проблем, которые были у него раньше, больше нет".

"Что касается Фернандиньо, я уже говорил, что он является частью нашей команды. Он провел великолепный матч против Порту и изо всех сил пытается играть по три поединка в неделю. Да, мы должны справляться с некоторыми трудностями, ведь Фернандиньо отличается от своего образца четырехлетней давности", — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, матч Манчестер Сити — Марсель состоится в среду, девятого декабря, в 22:00 по киевскому времени.