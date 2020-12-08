Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

Football.ua представляет анонс заключительного тура Лиги чемпионов.

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов в группе Н Манчестер Юнайтед отправится в гости к РБ Лейпциг, а ПСЖ примет Истанбул Башакшехир.

Турнирная таблица

ПСЖ — Истанбул Башакшехир

Вторник, 8 декабря, 22:00. Париж, Стадион Парк де Пренс. Арбитр — Овидиу Хацеган (Румыния). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Чтобы избежать возможного перемещения в Лигу Европы, ПСЖ обязан не проиграть гарантировавшему себе последнее место Истанбул Башакшехиру. Французы могут выйти в следующий раунд даже в случае поражения, однако в таком случае матч в Лейпциге не должен завершиться ничьей.

Томас Тухель дал отдохнуть "основе" своей команды в матче чемпионата Франции, однако наверняка вернет если не всех, то большинство сильнейших на Лигу чемпионов.

В составе ПСЖ по-прежнему отсутствует из-за травмы Сарабия, а вероятность восстановления Дракслера и Икарди под большим вопросом.

Есть потери и у турецкой команды. Шкртел дисквалифицирован за перебор желтых карточек, а Епуряну травмирован.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

ПСЖ — 7;

Истанбул Башакшехир — 56.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Перейра, Паредес, Верратти — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Понк, Текдемир, Калдырым — Кахведжи, Озкан — Вишча, Джулиано, Шадли — Ба.

Не сыграют: Бернат, Икарди, Сарабия, Дракслер — Шкртел, Епуряну, Жуниор.

прогноз 3:0

РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед

Вторник, 8 декабря, 22:00. Лейпциг, Ред Булл Арена. Арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Полный анонс матча читайте отдельным материалом на Football.ua.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

РБ Лейпциг — 21;

Манчестер Юнайтед — 8.

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Конате, Упамекано, Анхелиньо — Забитцер, Кампль — Айдара, Форсберг, Ольмо — Поульсен.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Туанзебе — Ван-Биссака, Мактоминей, Погба, Теллес — Фернандеш — Гринвуд, Рашфорд.

Не сыграют: Клостерманн, Хартманн, Лаймер, Хенрикс, Хван — Фред.