РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед. Накануне

Football.ua представляет анонс матча шестого тура Лиги чемпионов.

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов РБ Лейпциг примет Манчестер Юнайтед в борьбе за выход в плей-офф.

РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед

Вторник, 8 декабря, 22:00. Лейпциг, Ред Булл Арена. Арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

В заключительном раунде группового турнира определится судьба участников поединка на Ред Булл Арена. Обе команды уже гарантировали себе участие в евровесне, однако для того, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов, необходимо выполнить определенные условия.

Манчестер Юнайтед, набравший, как и РБ Лейпциг, и ПСЖ, 9 очков, опережает конкурентов по дополнительным показателям, и для того, чтобы сохранить место в турнире, должен не проиграть. Если при этом ПСЖ не выиграет у Истанбул Башакшехира, то МЮ финиширует на первом месте. В противном случает придется считать дополнительные показатели.

У РБ Лейпциг задача сложнее: "быки" точно остаются в Лиге чемпионов, если обыграют манкунианцев, или если не проиграют, а ПСЖ при этом проиграет Истанбулу. В случае победы и невыигрыша парижан Лейпциг займет первое место.

Из этого следует, что хозяева точно будут играть на победу, при этом и гости, скорее всего, в обороне отсиживаться не станут.

У Юлиана Нагельсманна по-прежнему хватает кадровых проблем, но свежего пополнения лазарета нет, а это уже хорошие новости.

Команде Оле-Гуннара Солскьяера не поможет дисквалифицированный Фред. Небольшое повреждение получил в матче против Вест Хэма Де Хеа, но ко вторнику он должен быть в строю. Менее оптимистичный прогноз по поводу Мартиаля и Кавани.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

РБ Лейпциг — 21;

Манчестер Юнайтед — 8.

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Конате, Упамекано, Анхелиньо — Забитцер, Кампль — Айдара, Форсберг, Ольмо — Поульсен.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Туанзебе — Ван-Биссака, Мактоминей, Погба, Теллес — Фернандеш — Гринвуд, Рашфорд.

Не сыграют: Клостерманн, Хартманн, Лаймер, Хенрикс, Хван — Фред.