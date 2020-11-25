Лига чемпионов. Группа С. Накануне

Football.ua представляет анонс матчей четвертого тура в группе С.

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов в группе С Манчестер Сити отправится в Грецию на матч против Олимпиакоса, а Марсель сделает все возможное, чтобы в поединке с Порту прервать свою проигрышную серию.

Турнирная таблица

Олимпиакос — Манчестер Сити

Среда, 25 ноября, 19:55. Пирей, стадион Георгиос Караискакис. Арбитр — Давиде Масса (Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

Несмотря на неудачное выступление в английской Премьер-лиге, в Лиге чемпионов Манчестер Сити вполне оправдывает статус фаворита. После трех побед подряд еще один успех гарантирует "горожанам" место в плей-офф, а вот Олимпиакосу даже домашняя победа ничего не гарантирует.

Олимпиакос смог лишь раз выиграть у английской команды в последних восьми встречах, но при этом стоит отметить, что последний выезд в Грецию для Манчестер Сити (в ноябре 2011 года против АЕКа) завершилось ничьей — 0:0.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Олимпиакос — 34;

Манчестер Сити — 6.

Ориентировочные составы

Олимпиакос: Са — Дрегер, Семеду, Сиссе, Рафинья — М'Вила, Бухалакис, Камара — Пепе, Фортунис, Масурас.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диас, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Стерлинг, Жезус, Фоден,

Не сыграют: Эль-Араби, Хассан, Ранджелович, Вальбуэна, Брума — Аке.

Под вопросом: Холебас, Винагре, Рафинья (все — Олимпиакос).

прогноз 0:2

Марсель — Порту

Среда, 25 ноября, 22:00. Марсель, стадион Велодром. Арбитр — Андреас Экберг (Швеция). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Марсель из рук вон плохо выступает в нынешнем групповом раунде Лиги чемпионов: три поражения в трех матчах. Несмотря на это, в случае победы французы сохранят призрачную надежду даже на продолжение выступлений в турнире.

Впрочем, если учесть, насколько легко португальские "драконы" победили соперника в третьем туре, португальскому тренеру Марселя Андре Виллашу-Боашу придется придумать нечто экстраординарное, чтобы добиться успеха.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Марсель — 56;

Порту — 16.

Ориентировочные составы

Марсель: Манданда — Сакаи, Альваро, Чалета-Цар, Амави — Ронье, Камара, Сансон — Товен, Бенедетто, Пайе.

Порту: Марчесин — Манафа, Сарр, Мбемба, Зайду — Оливейра, Лум, Корона, Отавио, Диас — Марега.

Не сыграют: Радоньич — Мбайе, Маркано, Урибе.

Под вопросом: Пепе (Порту).