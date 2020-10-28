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-
03 ноября
22:00
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-
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-
03 ноября
22:00
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-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
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-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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Марсель в шаге от "рекорда" Андерлехта по поражениям в Лиге чемпионов

28 октября 2020

Марсель — Манчестер Сити, Getty Images

Французский клуб не может набрать очков в главном европейском клубном турнире с начала 2012-го года.

Домашнее поражение французского Марселя английскому Манчестер Сити в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА (0:3) не только в очередной раз ударило по амбициям провансальцев в текущей еврокубковой компании, но и стало очередным поводом для обсуждения их международных выступлений.

Дело в том, что "бело-голубые" в последний раз добивались хоть какого-нибудь успешного результата в данном турнире лишь в домашнем поединке против миланского Интера, который был датирован 22 февраля 2012-го года (1:0).

С того самого первого поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов прошло еще 11 матчей с участием южан, однако ни в одном из них достичь хотя бы ничьей не удавалось. Соотношение забитых и пропущенных мячей при этом для провансальцев составляет 6:24. По этому удручающему показателю Марсель опережает только бельгийский Андерлехт, у которого черная полоса растянулась на 12 поединков.

Прервать неудачную для себя серию в рамках Лиги чемпионов французский Марсель будет иметь возможность в выездном матче третьего тура против португальского Порту, который состоится 3 ноября.

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