Ман Сити на выезде разгромил Марсель

Англичане без проблем взяли три очка во Франции.

"Горожане" с первых минут завладели преимуществом и раз за разом угрожали воротам Стива Манданда. В итоге это преимущество вылилось в три безответных гола.

Свои имена в протокол записали Ферран Торрес, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в составе Ман Сити в старте и провел на поле 68 минут.

Марсель — Манчестер Сити 0:3

Голы: Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлинг, 81

Марсель: Манданда — Балерди, Альваро, Калета-Кар — Сакаи, Камара, Ронжье (Сансон, 64), Амави — Кюизанс (Гуйе, 85), Товен (Пайе, 78), Радоньич (Бенедетто, 78)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Ляпорт (Стоунз, 77), Диаш, Зинченко (Канселу, 68) — Гюндоган (Б. Силва, 78), Родри, Торрес (Марез, 77) — Де Брюйне (Палмер, 82) — Стерлинг, Фоден

Предупреждения: Амави, Калета-Кар — Ляпорт