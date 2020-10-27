Ливерпуль — Мидтьюлланн. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов в группе D Ливерпуль, обыгравший в первый игровой день Аякс, примет потерпевший разгромное поражение от Аталанты Мидтьюлланн.

Ливерпуль — Мидтьюлланн

Вторник, 27 октября, 22:00. Ливерпуль, Энфилд Роуд. Арбитр — Павел Рачковский (Польша). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Несмотря на традиционную аксиому, что в Лиге чемпионов слабых соперников не бывает, Ливерпуль видится безоговорочным фаворитом противостояния с Милтьюлланном. Хотя после 2:7 от Астон Виллы от "красных" еще долго будут ожидать всяческих подвохов.

Нынешний соперник далеко не так прост, как могло бы показаться по его стартовому матчу в дебютном групповом турнире Лиги чемпионов — 0:4 от Аталанты. На пути к группе D датчане оставили за бортом турнира таких непростых соперников как Лудогорец (1:0), Янг Бойз (3:0) и пражскую Славию (4:1 по сумме двух матчей).

Мидтьюлланн является сторонником научного подхода ко всем футбольным аспектам, и в этом случае, если гостям удастся добиться успеха (хотя бы не проиграть), то с полным основанием можно будет сказать, что порядок побил класс.

Плюсом для гостей является обилие кадровых проблем у хозяев. Надолго выбыл из строя ван Дейк, травмированы Окслейд-Чемберлен и Цимикас, еще не полностью готовы играть Тьяго Алькантара, Матип и Кейта. Но, несомненно, Юрген Клопп способен найти замену им всем.

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

Ливерпуль — 10 место;

Мидтьюлланн — 102 место.

Интересные факты

– Пути Ливерпуля и Мидтьюллана ни разу не пересекались в еврокубках.

– Ливерпуль 4 раза играл с представителями Дании: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение.

– Мидтьюлланн также имеет положительный баланс встреч с англичанами: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

– Ливерпуль 13-й раз играет в групповом турнире Лиги чемпионов и лишь 3 раза не смог выйти в плей-офф.

– Мидтьюлланн дебютирует в груповом раунде Лиги чемпионов, но в единственном своем групповом турнире Лиги Европы датчане заняли второе место.

Ориентировочные составы

Ливнрпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Гомес, Робертсон — Вейналдум, Милнер, Жота, Фирминьо, Мане — Салах.

Мидтьюлланн: Андерсен — Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо — Оньека, Каюсте, Дрейер, Систо, Мабиль — Каба.

Не сыграют: ван Дейк, Окслейд-Чемберлен, Цимикас — Риис.

Под вопросом: Алькантара, Матип, Кейта — Хансен, Брумадо.

Слова

Юрген Клопп, тренер Ливерпуля:

"Если честно, то мы мало знаем о сопернике. Они хорошо выступили в национальном чемпионате и пробились в Лигу чемпионов — это заслуживает уважения. Но мы будем концентрироваться на своей игре, чтобы добиться результата в своем привычном стиле. При этом мы не считаем себя выше соперника, мы уважаем его".

Брайан Приске, тренер Мидтьюлланна:

"Мы упорно готовились к матчу против Ливерпуля и не считаем, что у нас нет шансов. Несмотря на крупное поражение от Аталанты, игра моей команды мне понравилась. Если бы только не многочисленные ошибки! Если их удастся избежать, это даст нам шанс".