Реал — Шахтер. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между мадридским Реалом и донецким Шахтером.

Календарь подбросил "горнякам" одну из самых непростых встреч в группе сразу в первом туре – выезд в Мадрид к Реалу.

Реал – Шахтер

Среда, 21 октября, 19:55. Альфредо Ди Стефано, Мадрид. Срджан Йованович (Сербия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Донецкому Шахтеру предстоит пройти очень непростое испытание в матче против Реала. Реал – это не просто команда, которая фаворит данного противостояния, это команда, которая постоянно входит в число фаворитов на победу в Лиге чемпионов. И пускай в Реале осуществляется перестройка и идет смена поколений, "королевский" клуб остается "королевским" при любых раскладах.

Вспоминаем еще и неприятную историю донецкого Шахтера с заболевшими коронавирусом. Андрей Пятов, к примеру, успел восстановиться и с командой отправился на выезд, но маловероятно, что примет участие в этом поединка. А так, Шахтер не досчитался Матвиенко, Кривцова, Степаненко, Коваленко, Патрика, Тайсона, Мораеса, Болбата. Сюда же добавляем травмированного Исмаили.

Это не просто сложная ситуация – это катастрофический расклад для "оранжево-черных". Все эти игроки – ключевые исполнители на своих позициях. Отсутствие их в таком количестве может стать причиной потери игрового рисунка и лица команды. Как правильно отметил на предматчевой пресс-конференции Луиш Каштру, и со всеми здоровыми игроками Шахтер бы не имел статуса фаворита в предстоящей игре, а в этих условиях даже как-то страшно становится в принципе за результат.

Единственно правильный выход в будущем матче против Реала – это попробовать сыграть низким оборонным блоком, плотно и дисциплинированно сзади, делать ставку на вертикальные передачи и на контратаки. Проблема в том, что это нетипичный футбол для Шахтера. Чемпион Украины так не играет уже достаточно давно. Но и состав предвидится тоже нетипичный, а потому все может быть.

Предлагаем ознакомится еще раз с футболистами Шахтера, которые отправились на поединок против Реала.

Когда в графе форвардов видишь фамилии Вьюнник и Гончарук, то становится жутковато (при всем уважении к молодым форвардам Шахтера) от осознания масштаба проблем донецкой команды.

Ориентировочные составы

Реал: Куртуа – Начо, Варан, Милитао, Марсело – Модрич, Кроос, Иско – Жуниор, Бензема, Васкес

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон – Дентиньо

История противостояний клубов насчитывает 2 поединка 5 лет назад также на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

15.09.2015, Лига чемпионов, группа А, Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал - Шахтер 4:0

Голы: Бензема, 30, Роналду, 55 (с пенальти), 64 (с пенальти), 81

25.11.2015, Лига чемпионов, группа А, Львов, Арена Львов

Шахтер – Реал 3:4

Голы: Тейшейра, 77, 88, Дентиньо, 83 – Роналду, 18, 70, Модрич, 50, Карвахаль, 52

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

Реал – 3 место

Шахтер – 19 место

прогноз 4:0

Сергей Горбаченко, Football.ua