Каштру: Если бы у Шахтера были 13 отсутствующих игроков, то мы бы не сдвинули Реал с позиции фаворита

Главный тренер "горняков" дал комментарий перед игрой с Реалом.

Шахтер в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов будет играть на выезде против Реала. Луиш Каштру рассказал о переносе матча, неуважении со стороны испанской прессы и плане на игру.

"Перенос матча с Реалом? Есть определенные правила, мы должны действовать в соответствии с регламентом. Если вы меня спросите, что бы я предпочел – конечно же, я бы хотел сыграть с Реалом в период, когда у нас не будет отсутствовать столько игроков. Сейчас мы переживаем страшный сон. Нет Кривцова, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алана Патрика, Коваленко, Тайсона, Мораеса и Болбата. Это не то, чего хочет тренер. Но это ни в коем случае не снимает с нас ответственности. Шахтер хочет показать хорошую игру и добиться такого же результата".

Луиш Каштру отметил, что Шахтеру придется отойти от своего привычного стиля из-за мощи соперника.

"Я смотрел оба матча Украины с Испанией. Хочу поздравить Андрея Шевченко и всю сборную Украины с таким результатом. Испания создала огромное количество моментов, но не смогла их реализовать. Шахтер потерял игроков и стиль. В матчах мы не всегда можем делать то, что хотим, но это не значит, что у нас нет такой цели. Часто это не позволят сделать соперник. Мы хотим доминировать, атаковать вместе, при этом оставаться сильными в обороне, не давать сопернику делать переходы в атаку, владеть мячом и создавать моментов больше, чем оппонент. Но когда ты играешь с такой могущественной командой, возможно, надо сыграть иначе".

Также португальский тренер возмутился вопросом испанского журналиста о трудной ситуации в Реала после проигрыша Кадису.

"Сложная ситуация в Реле из-за поражения Кадису? Вы шутите надо мной? О какой сложной ситуации Реала идет речь? Шахтер хочет победить Реал, но поражение от Кадиса никак не поможет. Кризис в Реале нет. Бавария пропускала четыре, Реал - восемь, Ливерпуль — семь, Манчестер Сити — пять или шесть. У клубов был плотный график, поэтому были трудности. Сейчас такое часто происходит в футболе – из-за огромного количества матчей есть усталость и стресс. Если бы у нас даже были те 13 отсутствующих игроков, Шахтер бы не сдвинул Реал с позиции фаворита".

Испанские журналисты не задали Зидану ни одного вопроса о Шахтере на предматчевой пресс-конференции. Луиш Каштру считает это неуважением.

"Это недостаток уважения, журналисты могли хотя бы что-то спросить про Шахтер. Пусть мы сейчас переживаем не самый лучший период, но это недостаток уважения. В мире сейчас много такого, когда люди не уважают друг друга. Так будет всегда. Мне это не нравится, я выступаю против этого. Но мы должны жить с этим. Нет ничего хуже в мире, если мы будем недооценивать других. Нужно уважать всех. Коронавирус не всех научил. Люди почему-то думают, что они лучше других", — сказал португалец на предматчевой пресс-конференции.

Игра Реал — Шахтер начнется 21 октября в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.