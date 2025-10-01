Пафос — Баварія 1:5 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

У рамках другого туру Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія здобула очікувану та легку перемогу над дебютантом турніру Пафосом.
Різниця у класі далася взнаки ще з перших хвилин, і переросла вона у підсумку в рахунок 5:1 на користь команди Венсана Компані, залишивши кіпрський клуб задовольнятися єдиним голом Оршича.
Пафос — Баварія 1:5
Голи: Оршич, 45 - Кейн, 16, 35, Геррейру, 21, Джексон, 31, Олісе, 69
Пафос: Міхаїл — Лукассен, Гольдар, Луїс (Ланга, 59) — Жажа (Дімата, 59), Пепе, Шуньїч, Пілеас (Сема, 79) — Оршич, Сілва (Бассуаміна, 59), Драгомір (Кіна, 66)
Баварія: Ноєр — Лаймер (Бішоф, 83), Упамекано (Та, 72), Мін Дже, Геррейру — Кімміх, Павлович — Олісе (Карл, 72), Кейн (Бої, 64), Діас (Гнабрі, 46) — Джексон