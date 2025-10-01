Пафос — Баварія 1:5 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

У рамках другого туру Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія здобула очікувану та легку перемогу над дебютантом турніру Пафосом.

Різниця у класі далася взнаки ще з перших хвилин, і переросла вона у підсумку в рахунок 5:1 на користь команди Венсана Компані, залишивши кіпрський клуб задовольнятися єдиним голом Оршича.