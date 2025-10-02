Наполі — Спортінг Лісабон 2:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Італійський Наполі у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв лісабонський Спортінг (2:1).

Складна дуель на рівних із суперниками для команди Антоніо Конте, проте голи Расмуса Гойлунна наприкінці кожного з таймів вирішили її на користь "Партенопеї".

"Леви" тим часом відповіли лише раз, тоді як до перерви майже уникали атакувальних дій.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Спортінг Лісабон у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Наполі — Спортінг Лісабон 2:1

Голи: Гойлунн, 36, 79 — Суарес, 62.

Наполі: Мілінкович-Савич — Спінаццола, Беукема, Жезус, Гутьєррес (Олівера, 80) — Лоботка — Політано (Ланг, 69), Ангісса, Де Брюйне (Гілмор, 81), Мактоміней (Нерес, 69) — Гойлунн (Лукка, 90).

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Куарежма (Дебаст, 66), Інасіу, Араухо — Юльманн, Сімойнш — Кенда, Трінкан (Суарес, 46), Катаму (Гонсалвеш, 46) — Йоаннідіс (Сантос, 67).