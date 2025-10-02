Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Наполі — Спортінг Лісабон 2:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

02 жовтня 2025

Наполі — Спортінг Лісабон, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Італійський Наполі у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв лісабонський Спортінг (2:1).

Складна дуель на рівних із суперниками для команди Антоніо Конте, проте голи Расмуса Гойлунна наприкінці кожного з таймів вирішили її на користь "Партенопеї".

"Леви" тим часом відповіли лише раз, тоді як до перерви майже уникали атакувальних дій.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Спортінг Лісабон у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Наполі — Спортінг Лісабон 2:1
Голи: Гойлунн, 36, 79 — Суарес, 62.

Наполі: Мілінкович-Савич — Спінаццола, Беукема, Жезус, Гутьєррес (Олівера, 80) — Лоботка — Політано (Ланг, 69), Ангісса, Де Брюйне (Гілмор, 81), Мактоміней (Нерес, 69) — Гойлунн (Лукка, 90).

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Куарежма (Дебаст, 66), Інасіу, Араухо — Юльманн, Сімойнш — Кенда, Трінкан (Суарес, 46), Катаму (Гонсалвеш, 46) — Йоаннідіс (Сантос, 67).

Джерело: MEGOGO

