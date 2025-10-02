Дубль Гойлунна приніс перемогу Наполі над Спортінгом

Перша перемога для "неаполітанців" та перша поразка для "левів".

Наполі у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі здобув перемогу над лісабонським Спортінгом з рахунком 2:1.

Команда Антоніо Конте відкрила рахунок на 36 хвилині зусиллями Расмуса Гойлунна, який скористався передачею Кевіна Де Брюйне.

Потім у середині другого тайму Луїс Суарес реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло. Однак на 79 хвилині Гойлунн оформив дубль, а Де Брюйне віддав другий асист.

Для Наполі це була перша перемога у турнірі, а для Спортінга перша поразка.

Наполі - Спортінг Лісабон 2:1

Голи: Гойлунн, 36, 79 - Суарес, 62.

Наполі: Мілінкович-Савич — Спінаццола, Беукема, Жезус, Гутьєррес (Олівера, 80) — Лоботка — Політано (Ланг, 69), Ангісса, Де Брюйне (Гілмор, 81), Мактоміней (Нерес, 69) — Гойлунн (Лукка, 90).

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Куарежма (Дебаст, 66), Інасіу, Араухо — Юльманн, Сімойнш — Кенда, Трінкан (Суарес, 46), Катаму (Гонсалвеш, 46) — Йоаннідіс (Сантос, 67).