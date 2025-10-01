Арсенал довів матч проти Олімпіакоса до логічної перемоги

Голи Габі Мартінеллі та Букайо Саки додали до активу "канонірів" очікувані три очки.

Арсенал у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів здобув упевнену перемогу над грецьким Олімпіакосом — 2:0.

Лондонці відкрили рахунок уже на 13-й хвилині, коли Габріел Мартінеллі замкнув передачу Віктора Йокереса.

Попри перевагу "канонірів" за грою, другий гол довелося чекати аж до компенсованого часу. Крапку в матчі поставив Букайо Сака, який вийшов на заміну й реалізував свій момент на 90+2 хвилині.

Арсенал — Олімпіакос 2:0

Голи: Мартінеллі, 13, Сака, 90+2

Арсенал: Рая — Вайт (Тімбер, 58), Саліба, Магальяес (Москера, 75), Льюїс-Скеллі — Едегор, Субіменді, Меріно (Райс, 58) — Троссар (Сака, 73), Йокерес, Мартінеллі (Езе, 73)

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос (Б'янкон, 86), Пірола, Ортега — Гарсія (Сципіоні, 75), Ессе (Стрефецца, 86) — Мартінш (Таремі, 62), Шикінью (Музакітіс, 86), Поденсе — Ель-Каабі

Попередження: Магальяес, Субіменді, Райс — Поденсе