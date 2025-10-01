Аталанта
Арсенал довів матч проти Олімпіакоса до логічної перемоги

01 жовтня 2025

Арсенал довів матч проти Олімпіакоса до логічної перемоги

Голи Габі Мартінеллі та Букайо Саки додали до активу "канонірів" очікувані три очки.

Арсенал у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів здобув упевнену перемогу над грецьким Олімпіакосом — 2:0.

Лондонці відкрили рахунок уже на 13-й хвилині, коли Габріел Мартінеллі замкнув передачу Віктора Йокереса.

Попри перевагу "канонірів" за грою, другий гол довелося чекати аж до компенсованого часу. Крапку в матчі поставив Букайо Сака, який вийшов на заміну й реалізував свій момент на 90+2 хвилині.

Арсенал — Олімпіакос 2:0
Голи: Мартінеллі, 13, Сака, 90+2
Арсенал: Рая — Вайт (Тімбер, 58), Саліба, Магальяес (Москера, 75), Льюїс-Скеллі — Едегор, Субіменді, Меріно (Райс, 58) — Троссар (Сака, 73), Йокерес, Мартінеллі (Езе, 73)
Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос (Б'янкон, 86), Пірола, Ортега — Гарсія (Сципіоні, 75), Ессе (Стрефецца, 86) — Мартінш (Таремі, 62), Шикінью (Музакітіс, 86), Поденсе — Ель-Каабі
Попередження: Магальяес, Субіменді, Райс — Поденсе
команди