Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Гол через себе від Гатті та рятівний м'яч Вейги: Ювентус поділив очки з Вільярреалом

02 жовтня 2025

Вільярреал - Ювентус, Getty Images

"Стара синьйора" не втримала першу перемогу, а "жовта субмарина" заробила своє перше очко.

Туринський Ювентус у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях не втримав перемогу над Вільярреалом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

"Жовта субмарина" вийшла вперед у середині першого тайму, коли Жорж Мікаутадзе скористався передачею Ніколя Пепе.

Потім на старті другого тайму Федеріко Гатті неймовірним ударом через себе з воротарської лінії зрівняв цифри на табло. Через сім хвилин Франсішку Консейсан вивів туринців, вийшовши на поле після перерви.

Проте останнє слово було за іспанцями, коли на 90 хвилині Ренату Вейга головою пробив точно у ворота команди, за яку він виступав минулого сезону.

Таким чином Ювентус вдруге поспіль зіграв внічию, а Вільярреал заробив своє перше очко.

Вільярреал — Ювентус 2:2
Голи: Мікаутадзе, 18, Вейга, 90 -  Гатті, 49, Консейсан, 56.

Вільярреал: Тенас — Моуріньйо, Марін, Вейга, Педраса (Кардона, 76) — Б'юкенен (Олувасеї, 64), Парехо (Молейро, 64), Гує, Комесанья — Пепе, Мікаутадзе (Ахомаш, 76).

Ювентус: Перін — Калулу, Гатті, Келлі — Камб'язо (Ругані, 80), Локателлі, Маккенні, Кабаль (Маріу, 16) — Копмейнерс (Консейсан, 46), Їлдиз (Аджич, 80) — Девід (Влахович, 86).

Попередження: Ахомаш — Кабаль, Камб'язо, Консейсан.

Джерело: Football.ua

