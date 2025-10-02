Гол через себе від Гатті та рятівний м'яч Вейги: Ювентус поділив очки з Вільярреалом

"Стара синьйора" не втримала першу перемогу, а "жовта субмарина" заробила своє перше очко.

Туринський Ювентус у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях не втримав перемогу над Вільярреалом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

"Жовта субмарина" вийшла вперед у середині першого тайму, коли Жорж Мікаутадзе скористався передачею Ніколя Пепе.

Потім на старті другого тайму Федеріко Гатті неймовірним ударом через себе з воротарської лінії зрівняв цифри на табло. Через сім хвилин Франсішку Консейсан вивів туринців, вийшовши на поле після перерви.

Проте останнє слово було за іспанцями, коли на 90 хвилині Ренату Вейга головою пробив точно у ворота команди, за яку він виступав минулого сезону.

Таким чином Ювентус вдруге поспіль зіграв внічию, а Вільярреал заробив своє перше очко.

Вільярреал — Ювентус 2:2

Голи: Мікаутадзе, 18, Вейга, 90 - Гатті, 49, Консейсан, 56.

Вільярреал: Тенас — Моуріньйо, Марін, Вейга, Педраса (Кардона, 76) — Б'юкенен (Олувасеї, 64), Парехо (Молейро, 64), Гує, Комесанья — Пепе, Мікаутадзе (Ахомаш, 76).

Ювентус: Перін — Калулу, Гатті, Келлі — Камб'язо (Ругані, 80), Локателлі, Маккенні, Кабаль (Маріу, 16) — Копмейнерс (Консейсан, 46), Їлдиз (Аджич, 80) — Девід (Влахович, 86).

Попередження: Ахомаш — Кабаль, Камб'язо, Консейсан.