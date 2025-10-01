Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Боруссія Дортмунд розгромила Атлетік Більбао

01 жовтня 2025

Боруссія Дортмунд розгромила Атлетік Більбао

Баски у новому сезоні продовжують тільки розчаровувати.

Боруссія Дортмунд здобула впевнену перемогу над Атлетіком Більбао у рамках другого туру Ліги чемпіонів з рахунком 4:1.

Господарі відкрили рахунок на 29-й хвилині завдяки точному удару Свенссона. У другому таймі Чуквуемека подвоїв перевагу "джмелів", але невдовзі Гурусета скоротив відставання басків.

Проте кінцівка зустрічі залишилася за дортмундцями: спершу Гірассі відзначився на 82-й хвилині, а остаточний рахунок встановив Брандт уже в компенсований час, довівши його до розгромного.

Боруссія Дортмунд — Атлетік Більбао 4:1
Голи: Свенссон, 29, Чуквуемека, 51, Гірассі, 82, Брандт, 90+1 -  Гурусета, 61
Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Шлоттербек, 70), Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Забітцер, Беллінгем (Нмеча, 69), Свенссон — Адеємі (Баєр, 63), Чуквуемека (Брандт, 63) — Гірассі (Сілва, 87)
Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан (Аресо, 46), Паредес, Лекуе — Хаурегісар (Лапорт, 46), Рего — Вільямс (Руїс де Галаррета, 46), Наварро, Гомес (Серрано, 63) — Саннаді (Санчес, 80)
Попередження: Баєр — Паредес, Горосабель
