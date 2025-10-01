Боруссія Дортмунд розгромила Атлетік Більбао

Баски у новому сезоні продовжують тільки розчаровувати.

Боруссія Дортмунд здобула впевнену перемогу над Атлетіком Більбао у рамках другого туру Ліги чемпіонів з рахунком 4:1.

Господарі відкрили рахунок на 29-й хвилині завдяки точному удару Свенссона. У другому таймі Чуквуемека подвоїв перевагу "джмелів", але невдовзі Гурусета скоротив відставання басків.

Проте кінцівка зустрічі залишилася за дортмундцями: спершу Гірассі відзначився на 82-й хвилині, а остаточний рахунок встановив Брандт уже в компенсований час, довівши його до розгромного.

Боруссія Дортмунд — Атлетік Більбао 4:1

Голи: Свенссон, 29, Чуквуемека, 51, Гірассі, 82, Брандт, 90+1 - Гурусета, 61

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Шлоттербек, 70), Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Забітцер, Беллінгем (Нмеча, 69), Свенссон — Адеємі (Баєр, 63), Чуквуемека (Брандт, 63) — Гірассі (Сілва, 87)

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан (Аресо, 46), Паредес, Лекуе — Хаурегісар (Лапорт, 46), Рего — Вільямс (Руїс де Галаррета, 46), Наварро, Гомес (Серрано, 63) — Саннаді (Санчес, 80)

Попередження: Баєр — Паредес, Горосабель