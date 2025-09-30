Моурінью: Челсі завжди буде у моєму серці

30 вересня 2025

Жозе Моурінью, Getty images

Головний тренер Бенфіки пригадав успіхи у Лондоні та емоції від повернення.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився своїми емоціями перед поверненням на Стемфорд Бридж, де його команда сьогодні зустрінеться з Челсі у матчі Ліги чемпіонів.

Слова 62-річного португальця наводить Sky Sports.

“Звичайно, я завжди буду синім. Я є частиною їхньої історії, а вони – частиною моєї. Я допоміг їм стати більшим Челсі, а вони допомогли мені стати більшим Жозе. Коли я кажу, що я не синій, сподіваюся, всі розуміють, що я говорю про роботу, яку повинен виконати”, – сказав Моурінью.

Моурінью зізнався, що Лондон залишається для нього особливим місцем:

“Я живу за п'ять хвилин звідси, мій син ходить сюди. Відчуття зовсім інші – був період розчарування і сумнівів, але зараз це період щастя і довіри”.

Матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Челсі та Бенфікою відбудеться сьогодні, 30 вересня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Джерело: Sky Sports

