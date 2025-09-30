Челсі — Бенфіка. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 30.09.2025

У другому турі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА на Стемфорд Брідж повертається легенда лондонського клубу — Жозе Моурінью. Новий наставник Бенфіки знову опиниться на арені, де колись здобував трофеї та створював історію. Проте нинішній Челсі під керівництвом Енцо Марески опинився у скрутному становищі, і матч проти амбітних португальців обіцяє стати ОСОБЛИВИМ випробуванням.

ВІВТОРОК, 30 ВЕРЕСНЯ, 22:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Челсі розпочав єврокампанію з болючої поразки від Баварії (1:3), а в АПЛ команда продовжує втрачати очки — поразки від Манчестер Юнайтед та Брайтона поставили Енцо Мареску в епіцентр хоч і не дуже гучної, але все ж критики (у більшості — через провал із манкуніанцями, що продовжують "шукати себе"). Попри це, "сині" зберігають безпрограшну серію у груповій стадії Ліги чемпіонів на власному полі з 2019 року, а Стемфорд Брідж залишається справжньою фортецею для суперників із Португалії. Втім, без лідера Коула Палмера та низки ключових виконавців Челсі доведеться шукати нові варіанти в атаці, та й ця тривала серія все ж виглядає сумнівно — всі ми пам'ятаємо, в якому за статусом єврокубку лондонці грали у минулому сезоні.

Мареска намагається інтегрувати молодих футболістів, серед яких Алехандро Гарначо та Андрей Сантос, а повернення Бадьяшиля у старт може хоч якось вплинути на захист "пенсіонерів" у позитивному аспекті, навіть якщо кар'єра француза в Англії абсолютно не вражала до цього. Також існують проблеми з реалізацією та організацією гри, де Челсі на старті сезону не вирізняється стабільністю, і вболівальники очікують нарешті побачити реакцію та початок переломного моменту. З іншого боку, Челсі продав сусідам свого основного та найкращого вінгера минулого літа заради вирішення питань з ФФП. То які можуть бути питання?

Бенфіка теж не найкраще стартувала в Європі — сенсаційна поразка від Карабаха (2:3) стала причиною звільнення Бруну Лаже. Але прихід Жозе Моурінью швидко повернув дисципліну та азарт у команду — що не кажи, а "The Special One" привертає до себе увагу від ЗМІ та медіа, що за ідеального розкладу є хорошим аспектом для наших співвітчизників у таборі лісабонців. Особливої уваги заслуговує українець Георгій Судаков, який дуже потужно почав проявляти себе в новому клубі і у завершальній стадії (став автором першого гола за каденції Жозе), і у загостренні та створенні моментів (взяти бодай той матч із Карабахом).

Ще один українець у складі Бенфіки — воротар Анатолій Трубін, який упевнено діє на останньому рубежі. Його сейви вже не раз рятували лісабонців від втрат очок, але головним його ворогом є ненадійна лінія оборони "орлів". З одного боку, Трубіну не бракує моментів, щоб себе проявити індивідуально "завдяки" умовному Отаменді. З іншого боку, пропускати три голи від Карабаха не захоче жоден голкіпер. Утім, головною інтригою сьогодні все ж стане повернення Жозе Моурінью на Стемфорд Брідж. "Особливий" уже вшосте відвідає Лондон у статусі суперника, проте перемогти тут йому не вдавалось із 2010 року. Тепер він спробує зламати невдалу серію та довести, що його досвід може вивести Бенфіку на новий рівень у ЛЧ.

