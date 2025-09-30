К'єза не зіграє проти Галатасарая

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза не полетів з командою в Туреччину.

Сьогодні, 30 вересня, Ліверпуль на виїзді зіграє проти Галатасарая в рамках 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

В заявку мерсисайдців на цю гру не потрапив вінгер Федеріко К'єза — гравець не полетів з командою до Туреччини. Як розповів головний тренер команди Арне Слот, К'єза грав на вихідних з дискомфортними відчуттями, тож наразі він не готовий виступати на максимумі своїх можливостей.

Не дивлячись на пошкодження, К'єза забив гол в грі проти Крістал Пелес.

Відмітимо, що Федеріко спочатку взагалі не потрапив в заявку Ліверпуля на Лігу чемпіонів, але завдяки новому правилу та після травми Джованні Леоні, гравець все-таки опинився у підсумковому списку.

В цьому сезоні 27-річний італієць провів за Ліверпуль 6 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі.