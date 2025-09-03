Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

К’єза не потрапив до заявки Ліверпуля на Лігу чемпіонів

03 вересня 2025

Федеріко К'єза, Getty Images

Натомість у списку з’явився 18-річний талант Ріо Нгумоа.

УЄФА оприлюднив заявку Ліверпуля на основний етап Ліги чемпіонів сезону-2025/26 — у ній не знайшлося місця для італійського вінгера Федеріко К’єзи.

Натомість до складу потрапив молодий англійський півзахисник Ріо Нгумоа, якого вважають одним із найперспективніших талантів Англії.

К’єза приєднався до Ліверпуля рік тому та міг залишити Енфілд вже цього літа. Утім, італієць все ж продовжив свій шлях із "червоними" та цієї кампанії АПЛ встиг стати чи не ключовим героєм врятованого матчу АПЛ із Борнмутом.

Ознайомитися з повної заявкою Ліверпуля на Лігу чемпіонів ви можете за цим посиланням.

 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

