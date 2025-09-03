К’єза не потрапив до заявки Ліверпуля на Лігу чемпіонів

Натомість у списку з’явився 18-річний талант Ріо Нгумоа.

УЄФА оприлюднив заявку Ліверпуля на основний етап Ліги чемпіонів сезону-2025/26 — у ній не знайшлося місця для італійського вінгера Федеріко К’єзи.

Натомість до складу потрапив молодий англійський півзахисник Ріо Нгумоа, якого вважають одним із найперспективніших талантів Англії.

К’єза приєднався до Ліверпуля рік тому та міг залишити Енфілд вже цього літа. Утім, італієць все ж продовжив свій шлях із "червоними" та цієї кампанії АПЛ встиг стати чи не ключовим героєм врятованого матчу АПЛ із Борнмутом.

Ознайомитися з повної заявкою Ліверпуля на Лігу чемпіонів ви можете за цим посиланням.