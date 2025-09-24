К'єза розповів, як відреагував на непопадання в заявку Ліверпуля на Лігу чемпіонів

Італієць показав професіоналізм перед Арне Слотом.

Атакувальний півзахисник Ліверпуля Федеріко К'єза не потрапив до заявки команди на Лігу чемпіонів. Італієць поділився своєю реакцією на це рішення.

"Я просто сказав тренеру: "Добре, без проблем. Я продовжуватиму наполегливо працювати, щоб отримувати шанси в АПЛ і Кубку Ліги".

Я професіонал, я граю за Ліверпуль, і це фантастично. Якщо мені не потрібна конкуренція, я перейду до іншої команди. Але я хочу конкурувати", — цитує слова К'єзи The Athletic.

У вівторок увечері Ліверпуль обіграв удома Саутгемптон із рахунком 2:1 у матчі третього раунду Кубка англійської ліги.