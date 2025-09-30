Мареска: Зустріч із Моурінью — велика честь для мене

Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився своїми очікуваннями від гри проти Бенфіки.

Челсі на своєму полі зіграє проти Бенфіки в рамках 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

"Потрібно зберігати позитивний настрій. По-перше, тому що це потрібно гравцям. По-друге, тому що немає причин негативу. За останні півроку ми програли лише п'ять матчів, чотири з яких – із червоними картками. Жодного тиску немає. Але я знаю, що, будучи тренером Челсі, ти, без сумніву, повинен перемагати", — сказав тренер перед грою.

Челсі — Бенфіка. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

В цьому місяці в Бенфіці пройшли зміни — головним тренером команди став Жозе Моурінью.

"Зустріч із Жозе – велика честь для мене. Легенда цього клубу та й інших теж. Думаю, Бенфіка зіграє за схемою 4-3-3 чи 4-2-3-1, але вони можуть грати й із п'ятьма захисниками. Моурінью успішно використовував різні схеми та наочно демонстрував це протягом усієї кар'єри".

Гра Челсі — Бенфіка розпочнеться в 22:00 за київським часом.

