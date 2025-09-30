Моурінью: Я вже не "синій". Тепер я "червоний"

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився своїми очікуваннями від гри проти Челсі.

Бенфіка зіграє проти Челсі на виїзді в рамках 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Для менеджера "орлів" Жозе Моурінью ця гра буде особливою, адже він повернеться на Стемфорд Брідж — стадіон, на якому він здобував трофеї саме з Челсі.

"Я вже не "синій". Тепер я "червоний", і хочу перемогти. Звісно, ​​я завжди буду "синім". Я частина історії цього клубу, а Челсі – частина моєї. Я допоміг цьому клубу вирости, а Челсі допоміг вирости мені. Коли я кажу, що я не "синій", я маю на увазі роботу, яку мені доведеться зробити тут", — сказав Моурінью на прес-конференції.

"Я очікую побачити дві команди, які хочуть перемогти. Звичайно, я не вірю, що Челсі гратиме на щось інше, окрім перемоги. Якщо нам доведеться добре захищатися, щоб виграти гру, очевидно, що ми зробимо це. Але з емоційної та тактичної точки зору, головне — спробувати самим взяти три очки".

"Нам доведеться боротися за очки в усіх семи іграх, які у нас попереду. Челсі, Реал Мадрид, Ньюкасл...", — додав тренер.

Гра Челсі — Бенфіка розпочнеться в 22:00 за київським часом.