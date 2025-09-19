Гюндоган — після розгромної поразки від Айнтрахта: Я продовжую вірити в нашу команду

Нищівна поразка зіркових "левів".

Півзахисник стамбульського Галатасарая Ілкай Гюндоган висловився після розгромної поразки від франкфуртського Айнтрахта (1:5). Цитує німця офіційний сайт УЄФА.

"Перший пропущений м'яч став переломним моментом — у нас вже не виходило підганяти один одного вперед. Мені здалося, що ми трохи знітилися і не змогли уникнути другого та третього голів у свої ворота. Отримати два голи перед самою перервою — це важке випробування.

Наступного разу ми повинні зіграти краще. Потрібно залишатися єдиною командою, вірити один в одного. Знаю, зараз це звучить непросто, але я як і раніше вірю в цю команду. Зараз той момент, коли ми повинні бути чесними з самими собою, треба зрозуміти, що потрібно поліпшити, і тоді можна буде дивитися вперед", — заявив Гюндоган.

Раніше повідомлялося, що Рашфорда визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.