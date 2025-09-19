Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Гюндоган — після розгромної поразки від Айнтрахта: Я продовжую вірити в нашу команду

19 вересня 2025

Ілкай Гюндоган, getty images

Нищівна поразка зіркових "левів".

Півзахисник стамбульського Галатасарая Ілкай Гюндоган висловився після розгромної поразки від франкфуртського Айнтрахта (1:5). Цитує німця офіційний сайт УЄФА.

"Перший пропущений м'яч став переломним моментом — у нас вже не виходило підганяти один одного вперед. Мені здалося, що ми трохи знітилися і не змогли уникнути другого та третього голів у свої ворота. Отримати два голи перед самою перервою — це важке випробування.

Наступного разу ми повинні зіграти краще. Потрібно залишатися єдиною командою, вірити один в одного. Знаю, зараз це звучить непросто, але я як і раніше вірю в цю команду. Зараз той момент, коли ми повинні бути чесними з самими собою, треба зрозуміти, що потрібно поліпшити, і тоді можна буде дивитися вперед", — заявив Гюндоган.

Раніше повідомлялося, що Рашфорда визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

