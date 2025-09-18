Монако розгромно поступився Брюгге

Значна невдача підопічних Аді Гюттера на старті нової кампанії Ліги чемпіонів.

На Ян Брейделстадіон у Брюгге місцевий однойменний клуб приймав Монако в рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

На 10-й хвилині матчу гості отримали право на виконання пенальті через фол Сімона Міньйоле проти Міки Бірета. Воротар господарів поля з ударом Магнеса Акліуша з 11-метрової позначки впорався, а трохи згодом його замінили через травму.

Ще до завершення першого тайму дуелі Брюгге тричі уразив ворота Монако зусиллями Ніколо Трезольді, Рафаеля Оньєдіка й Ганса Ванакена. У другій половині поєдинку команди обмінялися голами Мамаду Діахона та Ансу Фаті.

У другому турі бельгійці гостюватимуть в Аталанти (30.09), тоді як французи прийматимуть Манчестер Сіті (01.10).

Брюгге — Монако 4:1

Голи: Трезольді, 32, Оньєдіка, 39, Ванакен, 43, Діахон, 75 — Фаті, 90+2

На 10-й хвилині Акліуш (Монако) не реалізував пенальті (сейв Міньйоле)

Брюгге: Міньйоле (Якерс, 19) — Саббе, Ордоньєс (Спілерс, 81), Мехеле, Меєр (Сейс, 61) — Оньєдіка (Аудор, 81), Станкович — Ванакен — Форбс (Діахон, 61), Трезольді, Цоліс

Монако: Кен — Вандерсон, Даєр, Мавісса (Уаттара, 78), Енріке (Керер, 46) — Акліуш, Бамба (Кулібалі, 46), Камара, Мінаміно — Бірет (Іленіхена, 63), Балогун (Фаті, 63)

Попередження: Міньйоле, Ванакен — Мавісса, Кулібалі