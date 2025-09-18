Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
0
Кайрат
0
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
0
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Барселона
0
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
0
Галатасарай
0
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Монако розгромно поступився Брюгге

18 вересня 2025

Брюгге — Монако, Getty Images

Значна невдача підопічних Аді Гюттера на старті нової кампанії Ліги чемпіонів.

На Ян Брейделстадіон у Брюгге місцевий однойменний клуб приймав Монако в рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

На 10-й хвилині матчу гості отримали право на виконання пенальті через фол Сімона Міньйоле проти Міки Бірета. Воротар господарів поля з ударом Магнеса Акліуша з 11-метрової позначки впорався, а трохи згодом його замінили через травму.

Ще до завершення першого тайму дуелі Брюгге тричі уразив ворота Монако зусиллями Ніколо Трезольді, Рафаеля Оньєдіка й Ганса Ванакена. У другій половині поєдинку команди обмінялися голами Мамаду Діахона та Ансу Фаті.

У другому турі бельгійці гостюватимуть в Аталанти (30.09), тоді як французи прийматимуть Манчестер Сіті (01.10).

Брюгге — Монако 4:1
Голи: Трезольді, 32, Оньєдіка, 39, Ванакен, 43, Діахон, 75 — Фаті, 90+2

На 10-й хвилині Акліуш (Монако) не реалізував пенальті (сейв Міньйоле)

Брюгге: Міньйоле (Якерс, 19) — Саббе, Ордоньєс (Спілерс, 81), Мехеле, Меєр (Сейс, 61) — Оньєдіка (Аудор, 81), Станкович — Ванакен — Форбс (Діахон, 61), Трезольді, Цоліс

Монако: Кен — Вандерсон, Даєр, Мавісса (Уаттара, 78), Енріке (Керер, 46) — Акліуш, Бамба (Кулібалі, 46), Камара, Мінаміно — Бірет (Іленіхена, 63), Балогун (Фаті, 63)

Попередження: Міньйоле, Ванакен — Мавісса, Кулібалі

Джерело: Football.ua

команди