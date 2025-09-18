Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Ноєр — після перемоги над Челсі: Гра Баварії — це досягнення

18 вересня 2025

Мануель Ноєр, getty images

Німці впевнено розібралися з "синіми".

Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився після перемоги над лондонським Челсі (3:1) в матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Goal.

"Будучи гравцем Баварії, ти завжди хочеш перемагати. Для нас головне – перемога в Лізі чемпіонів, це наша мета.

Потрібно намагатися виконувати домашнє завдання. Гра з Челсі – це не домашнє завдання. Те, як ми грали, скоріше, досягнення. Ми розбили їх у себе вдома.

Ми грали проти команди, яка в другому таймі багато в чому діяла так само, як Аугсбург (у минулому турі Бундесліги Баварія перемогла Аугсбург 3:2 — прим.). Це приклади, які можна перенести і на Лігу чемпіонів. Там ми показали, що повинні боротися до кінця. Це було важливим фактором проти Челсі. Проте, ми також краще грали і холоднокровніше поводилися з м'ячем", – сказав Ноєр.

Раніше Венсан Компані прокоментував перемогу над Челсі.

Джерело: Goal.com

команди