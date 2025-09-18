Ноєр — після перемоги над Челсі: Гра Баварії — це досягнення

Німці впевнено розібралися з "синіми".

Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився після перемоги над лондонським Челсі (3:1) в матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Goal.

"Будучи гравцем Баварії, ти завжди хочеш перемагати. Для нас головне – перемога в Лізі чемпіонів, це наша мета.

Потрібно намагатися виконувати домашнє завдання. Гра з Челсі – це не домашнє завдання. Те, як ми грали, скоріше, досягнення. Ми розбили їх у себе вдома.

Ми грали проти команди, яка в другому таймі багато в чому діяла так само, як Аугсбург (у минулому турі Бундесліги Баварія перемогла Аугсбург 3:2 — прим.). Це приклади, які можна перенести і на Лігу чемпіонів. Там ми показали, що повинні боротися до кінця. Це було важливим фактором проти Челсі. Проте, ми також краще грали і холоднокровніше поводилися з м'ячем", – сказав Ноєр.

