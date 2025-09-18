Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Компані: Хлопці розважились на полі та заслужили на перемогу

18 вересня 2025

Венсан Компані, Getty Images

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Челсі.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла лондонський Челсі в домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстер" Венсан Компані прокоментував успіх власної команди.

"Це була дуже напружена гра — саме так я її сприйняв із власного боку. Хлопці розважились на полі та заслужили на перемогу.

Ми вже зіткнулись зі складними суперниками цього сезону: Тоттенгем у передсезонній підготовці, Штутгарт та Лейпциг. Але, звичайно, ми знаємо, що Челсі — переможці Клубного чемпіонату світу. Інший рівень.

Сьогодні концентрація була дуже хорошою, ми грали в свою гру та не втрачали фокусу. Було важливо бути агресивними, не залишаючи забагато простору для суперників, і не програвати багато дуелей. Ми добре з цим упорались і маємо продовжувати в тому ж дусі.

Слова Марески про вилучення для Та? Я насправді хотів би бачити фол з іншого боку. Можливо, я був упередженим. Я думав, що нашого гравця потягнули за футболку й він намагався звільнитись. Його розвертали, а як захисник, твій природний інстинкт — скинути суперника. Я не думаю, що це була така вже й велика підстава, як для червоної картки.

Кейн? Мені нема чого сказати про те, що всі можуть самі побачити. Що я тут можу сказати? Стежте за його грою. Дивіться, як він пресингує, допомагає команді повертати м'яч.

Тому для нього важливо, якщо він уже витрачає стільки енергії, отримувати винагороду та шанси забивати голи. Ми можемо говорити про талант і якість, але я постійно виділяю саме цей бік, тому що потрібно багато наполегливої ​​праці, щоб бути на тому рівні, де він є зараз", — заявив бельгійський фахівець.

У наступному турі мюнхенська Баварія поїде в гості до кіпрського Пафоса.

Джерело: Sky Sport Deutschland

