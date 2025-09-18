Захисник Атлетіко: Зробили великий крок, відігравши 2 м’ячі на Енфілді

"Матрацники" показали характер, але Ліверпуль вирвав перемогу на останніх хвилинах.

Захисник мадридського Атлетіко Хаві Галан поділився враженнями після гольового матчу першого туру Ліги чемпіонів на полі Ліверпуля — на легендарному Енфілді. Іспанці зробили яскравий камбек, відігравши два м’ячі після стартового відставання 0:2, але все ж поступилися з рахунком 2:3.

"Поле було дуже складним, — визнав Галан. — Грали проти однієї з кращих команд Європи, почали з 0:2 за 10 хвилин. Довелося перевернути гру. Сезон почався нетипово, але я бачу прогрес — це помітно було нещодавно у Вільярреалі і тепер на Енфілді. Вважаю, що рухаємося у правильному напрямку".

Про гол суперника в останні секунди: "Вони проявили себе дуже сильно наприкінці, мали кілька небезпечних моментів, і в підсумку забили. Потрібно зберігати позитив — це ще не кінець, у неділю у нас новий матч".

Галан також підкреслив, що Ліверпуль добре грає на стандартних положеннях: "Це зіграло їм на руку. Але перевернути рахунок 0:2 на такому стадіоні — це вже великий успіх для нас".

Щодо протистояння з Мохамедом Салахом: "У Лізі чемпіонів завжди граєш проти найкращих вінгерів, і їх зупинити дуже складно".

Наприкінці захисник запевнив, що відчуває себе щасливим у клубі: "Я дуже щасливий бути тут, відчуваю це місце як дім. Якщо не виходжу на поле, допомагаю команді поза грою. Тут я справді щасливий".