Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Захисник Атлетіко: Зробили великий крок, відігравши 2 м’ячі на Енфілді

18 вересня 2025

Хаві Галан, getty images

"Матрацники" показали характер, але Ліверпуль вирвав перемогу на останніх хвилинах.

Захисник мадридського Атлетіко Хаві Галан поділився враженнями після гольового матчу першого туру Ліги чемпіонів на полі Ліверпуля — на легендарному Енфілді. Іспанці зробили яскравий камбек, відігравши два м’ячі після стартового відставання 0:2, але все ж поступилися з рахунком 2:3.

"Поле було дуже складним, — визнав Галан. — Грали проти однієї з кращих команд Європи, почали з 0:2 за 10 хвилин. Довелося перевернути гру. Сезон почався нетипово, але я бачу прогрес — це помітно було нещодавно у Вільярреалі і тепер на Енфілді. Вважаю, що рухаємося у правильному напрямку".

Про гол суперника в останні секунди: "Вони проявили себе дуже сильно наприкінці, мали кілька небезпечних моментів, і в підсумку забили. Потрібно зберігати позитив — це ще не кінець, у неділю у нас новий матч".

Галан також підкреслив, що Ліверпуль добре грає на стандартних положеннях: "Це зіграло їм на руку. Але перевернути рахунок 0:2 на такому стадіоні — це вже великий успіх для нас".

Щодо протистояння з Мохамедом Салахом: "У Лізі чемпіонів завжди граєш проти найкращих вінгерів, і їх зупинити дуже складно".

Наприкінці захисник запевнив, що відчуває себе щасливим у клубі: "Я дуже щасливий бути тут, відчуваю це місце як дім. Якщо не виходжу на поле, допомагаю команді поза грою. Тут я справді щасливий".

Джерело: ФК Атлетіко Мадрид

