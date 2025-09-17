Ісак дебютує на вістрі атаки Ліверпуля в матчі проти Атлетіко

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Ліверпуль та мадридський Атлетіко.

Англійський Ліверпуль та мадридський Атлетіко зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Енфілді.

Арне Слот, після перемоги над Бернлі (1:0), залучив до стартового складу Фрімпонга та Робертсона на флангах оборони, тоді як Ісак очолить напад.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над Вільярреалом (2:0), використав із перших хвилин Галана на лівий фланг оборони, тоді як Галлагер зіграє в центрі поля, а Распадорі долучиться до атаки.

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Вірц, Собослаї — Салах, Ісак, Гакпо.

Запасні: Мамардашвілі, Вудмен, Гомес, Ендо, Керкез, Мак Аллістер, Бредлі, Леоні, Екітіке, Нгумоа, Деннс.



Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне, Барріос, Галлагер, Гонсалес — Распадорі, Грізманн.

Запасні: Муссо, Есківель, Руджері, Коке, Серлот, Мартін, Моліна, Ганцко, Пубіль, Сансі, Белід.



Гра Ліверпуль — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.