Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
2
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

18 вересня 2025

Ліверпуль — Атлетіко, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Англійський Ліверпуль відкрив для себе сезон Ліги чемпіонів УЄФА домашньою перемогою над мадридським Атлетіко — 3:2.

Як виявилось, команда Дієго Сімеоне зарано почали списувати з рахунків після двох надзвичайно швидких пропущених м’ячів.

Наприкінці першого тайму та під завісу зустрічі Маркос Льоренте нагадав про себе Енфілду, тож колективу Арне Слота знову довелось залучати свою фірмову магію останніх хвилин.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Атлетіко в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Ліверпуль — Атлетіко 3:2
Голи: Робертсон, 4, Салах, 6, ван Дейк, 90+2 — Льоренте, 45+3, 81

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Бредлі, 58), Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 86) — Гравенберх, Вірц (Нгумоа, 74), Собослаї — Салах, Ісак (Екітіке, 58), Гакпо (Мак Аллістер, 58).

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне, Барріос, Галлагер (Моліна, 61), Гонсалес (Пубіль, 76) — Распадорі (Коке, 53), Грізманн (Серлот, 61).

Попередження: Бредлі — Ле Норман, Ленгле

Джерело: MEGOGO

