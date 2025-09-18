Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Англійський Ліверпуль відкрив для себе сезон Ліги чемпіонів УЄФА домашньою перемогою над мадридським Атлетіко — 3:2.

Як виявилось, команда Дієго Сімеоне зарано почали списувати з рахунків після двох надзвичайно швидких пропущених м’ячів.

Наприкінці першого тайму та під завісу зустрічі Маркос Льоренте нагадав про себе Енфілду, тож колективу Арне Слота знову довелось залучати свою фірмову магію останніх хвилин.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Атлетіко в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Ліверпуль — Атлетіко 3:2

Голи: Робертсон, 4, Салах, 6, ван Дейк, 90+2 — Льоренте, 45+3, 81

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Бредлі, 58), Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 86) — Гравенберх, Вірц (Нгумоа, 74), Собослаї — Салах, Ісак (Екітіке, 58), Гакпо (Мак Аллістер, 58).

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне, Барріос, Галлагер (Моліна, 61), Гонсалес (Пубіль, 76) — Распадорі (Коке, 53), Грізманн (Серлот, 61).

Попередження: Бредлі — Ле Норман, Ленгле