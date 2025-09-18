Та: Баварія ніколи не була і ніколи не буде аутсайдерами Ліги чемпіонів

Захисник Баварії прокоментував перемогу над Челсі.

Напередодні мюнхенська Баварія обіграла лондонський Челсі в домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "Рекордмайстер" Йонатан Та прокоментував успіх власної команди.

"Багато слів було сказано перед грою, що буцімто Бундесліга настільки поступається АПЛ, що в Баварії немає шансів у Лізі чемпіонів. Як на мене, це було трохи неповажно по відношенню до нашого клубу.

Натомість ми все сказали на полі — ми здобули перемогу сьогодні. Ми теж зробили свою заяву, і тепер ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Баварія ніколи не була і ніколи не буде аутсайдерами цього турніру. Нам не потрібно багато про це говорити. Як я вже казав, замість слів за нас говорять дії на полі.

Слова Марески про моє можливе вилучення? Якби я вдарив Педро по обличчю, то так. Але ні, я цього не зробив. Я можу зрозуміти жовту картку для себе — це було правильне й вичерпне рішення арбітра, я його приймаю", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія поїде в гості до кіпрського Пафоса.