Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Та: Баварія ніколи не була і ніколи не буде аутсайдерами Ліги чемпіонів

18 вересня 2025

Йонатан Та, Getty Images

Захисник Баварії прокоментував перемогу над Челсі.

Напередодні мюнхенська Баварія обіграла лондонський Челсі в домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "Рекордмайстер" Йонатан Та прокоментував успіх власної команди.

"Багато слів було сказано перед грою, що буцімто Бундесліга настільки поступається АПЛ, що в Баварії немає шансів у Лізі чемпіонів. Як на мене, це було трохи неповажно по відношенню до нашого клубу.

Натомість ми все сказали на полі — ми здобули перемогу сьогодні. Ми теж зробили свою заяву, і тепер ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Баварія ніколи не була і ніколи не буде аутсайдерами цього турніру. Нам не потрібно багато про це говорити. Як я вже казав, замість слів за нас говорять дії на полі.

Слова Марески про моє можливе вилучення? Якби я вдарив Педро по обличчю, то так. Але ні, я цього не зробив. Я можу зрозуміти жовту картку для себе — це було правильне й вичерпне рішення арбітра, я його приймаю", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія поїде в гості до кіпрського Пафоса.

Джерело: Sky Sport Deutschland

