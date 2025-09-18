Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Ван Дейк: Ліверпуль міг зіграти краще

18 вересня 2025

Вірджил ван Дейк, Getty Images

Захисник Ліверпуля прокоментував перемогу над Атлетіко.

Напередодні англійський Ліверпуль обіграв мадридський Атлетіко в домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоних" Вірджил ван Дейк прокоментував виступ власної команди.

"Атлетіко завжди заслуговує на похвалу за свою відданість. Це дуже хороша команда. У нас, звичайно, також були шанси — ми могли забити ще раз у другому таймі, і на цьому все було б скінчено. Ми могли зіграти краще.

Проте зрештою, ми забили пізній гол і задоволені перемогою.

Мій гол? За ходом гри було багато інших моментів, коли я міг би перестрибнути свого опікуна, і нарешті я випередив його позиційно. Щойно я відіграв метр простору, я зрозумів, що зараз заб'ю.

Ісак? Він дуже добре зіграв, тримав м'яч і чудово зв'язував нашу гру. Це дуже хороший гравець, і ми знаємо, що на нього ще багато чого чекає в цьому клубі", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі англійський Ліверпуль поїде в гості до турецького Галатасарая.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Ліверпуль — Атлетіко, Getty Images 18 вересня 2025 Дубль Льоренте не врятував Атлетіко від нокауту ван Дейка в компенсований час
Ліверпуль — Атлетіко, Getty Images 18 вересня 2025 Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025