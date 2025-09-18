Ван Дейк: Ліверпуль міг зіграти краще

Захисник Ліверпуля прокоментував перемогу над Атлетіко.

Напередодні англійський Ліверпуль обіграв мадридський Атлетіко в домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоних" Вірджил ван Дейк прокоментував виступ власної команди.

"Атлетіко завжди заслуговує на похвалу за свою відданість. Це дуже хороша команда. У нас, звичайно, також були шанси — ми могли забити ще раз у другому таймі, і на цьому все було б скінчено. Ми могли зіграти краще.

Проте зрештою, ми забили пізній гол і задоволені перемогою.

Мій гол? За ходом гри було багато інших моментів, коли я міг би перестрибнути свого опікуна, і нарешті я випередив його позиційно. Щойно я відіграв метр простору, я зрозумів, що зараз заб'ю.

Ісак? Він дуже добре зіграв, тримав м'яч і чудово зв'язував нашу гру. Це дуже хороший гравець, і ми знаємо, що на нього ще багато чого чекає в цьому клубі", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі англійський Ліверпуль поїде в гості до турецького Галатасарая.