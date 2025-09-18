Стрічка новин

00:09

Ліга чемпіонів-2025/26: розклад та результати матчів

00:05

Дубль Льоренте не врятував Атлетіко від нокауту ван Дейка в компенсований час

00:02

Баварія з дублем Кейна переграла Челсі

23:59

ПСЖ разом із Забарним знищив Аталанту у стартовому турі Ліги чемпіонів

23:55

Дубль Тюрама приніс перемогу Інтеру над Аяксом

23:23

Славія Прага — Буде/Глімт 2:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

21:56

Буде/Глімт вражаючим камбеком дебютував в основному раунді Ліги чемпіонів в гостях у Славії Прага

21:46

Олімпіакос з Пафосом стартував без Яремчука у Лізі чемпіонів

21:10

Забарний залишився на лаві запасних на матч Ліги чемпіонів проти Аталанти

21:09

Палмер — у стартовому складі Челсі на матч проти Баварії