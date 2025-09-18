Дубль Льоренте не врятував Атлетіко від нокауту ван Дейка в компенсований час
18 вересня 2025
Команда Арне Слота почала сезон Ліги чемпіонів УЄФА з вражаючої перемоги на останніх хвилинах.
Ліверпуль — Атлетіко 3:2
Голи: Робертсон, 4, Салах, 6, ван Дейк, 90+2 — Льоренте, 45+3, 81
Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Бредлі, 58), Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 86) — Гравенберх, Вірц (Нгумоа, 74), Собослаї — Салах, Ісак (Екітіке, 58), Гакпо (Мак Аллістер, 58).
Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне, Барріос, Галлагер (Моліна, 61), Гонсалес (Пубіль, 76) — Распадорі (Коке, 53), Грізманн (Серлот, 61).
Попередження: Бредлі — Ле Норман, Ленгле
Джерело:
Football.ua