Сімеоне: Ігри проти Ліверпуля вирішуються саме на останніх хвилинах

Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Ліверпуля.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився англійському Ліверпулю в гостьовому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Ліверпуль — хоробра команда, вони показали це минулого сезону своєю грою, вони також добре змагались у Лізі чемпіонів. Ми знаємо, що ігри проти цієї команди вирішуються саме на останніх хвилинах.

Наші запасні гравці допомогли компенсувати ті недоліки, які в нас були на перших хвилинах, але все одно потім сталось те, що сталось наприкінці гри.

Правда полягає в тому, що це була прекрасна гра на фантастичному стадіоні перед неймовірною публікою, проти команди, сповненої чудових гравців.

У нас були свої моменти, і ми виклались на повну, щоб гра розвивалась у бажаному для нас напрямку. Я думаю, що ми були достатньо небезпечними для суперників", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє вдома проти франкфуртського Айнтрахта.