Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Сімеоне: Ігри проти Ліверпуля вирішуються саме на останніх хвилинах

18 вересня 2025

Дієго Сімеоне, Getty Images

Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Ліверпуля.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився англійському Ліверпулю в гостьовому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Ліверпуль — хоробра команда, вони показали це минулого сезону своєю грою, вони також добре змагались у Лізі чемпіонів. Ми знаємо, що ігри проти цієї команди вирішуються саме на останніх хвилинах.

Наші запасні гравці допомогли компенсувати ті недоліки, які в нас були на перших хвилинах, але все одно потім сталось те, що сталось наприкінці гри.

Правда полягає в тому, що це була прекрасна гра на фантастичному стадіоні перед неймовірною публікою, проти команди, сповненої чудових гравців.

У нас були свої моменти, і ми виклались на повну, щоб гра розвивалась у бажаному для нас напрямку. Я думаю, що ми були достатньо небезпечними для суперників", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє вдома проти франкфуртського Айнтрахта.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

