Слот: Якщо різниця в рахунку становить лише один гол, завжди щось може статись

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над Атлетіко.

Англійський Ліверпуль напередодні обіграв мадридський Атлетіко в домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував успіх власної команди.

"Якщо хочеш перемогти таку команду, як Атлетіко, треба показати, що можеш здолати їх і за допомогою менталітету.

Якщо різниця в рахунку становить лише один гол, завжди щось може статись — сьогодні так і сталось. Але знову ж таки, ми продемонстрували чудовий менталітет. Ми продовжували наполегливо працювати до кінця.

Ісак? За ним приємно спостерігати, і це не дивно для мене. Він був у кращій формі, аніж я очікував, але вболівальникам раджу не квапитись. Ми граємо кожні три дні, і наразі це все одно трохи забагато для нього", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі англійський Ліверпуль поїде в гості до турецького Галатасарая.