Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
2
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Слот: Якщо різниця в рахунку становить лише один гол, завжди щось може статись

18 вересня 2025

Арне Слот, Getty Images

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над Атлетіко.

Англійський Ліверпуль напередодні обіграв мадридський Атлетіко в домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував успіх власної команди.

"Якщо хочеш перемогти таку команду, як Атлетіко, треба показати, що можеш здолати їх і за допомогою менталітету.

Якщо різниця в рахунку становить лише один гол, завжди щось може статись — сьогодні так і сталось. Але знову ж таки, ми продемонстрували чудовий менталітет. Ми продовжували наполегливо працювати до кінця.

Ісак? За ним приємно спостерігати, і це не дивно для мене. Він був у кращій формі, аніж я очікував, але вболівальникам раджу не квапитись. Ми граємо кожні три дні, і наразі це все одно трохи забагато для нього", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі англійський Ліверпуль поїде в гості до турецького Галатасарая.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Ліверпуль — Атлетіко, Getty Images 18 вересня 2025 Дубль Льоренте не врятував Атлетіко від нокауту ван Дейка в компенсований час
Ліверпуль — Атлетіко, Getty Images 18 вересня 2025 Ліверпуль — Атлетіко 3:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025