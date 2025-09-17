Забарний залишився на лаві запасних на матч Ліги чемпіонів проти Аталанти

Свій перший єврокубковий матч у складі парижан українець розпочне у запасі.

Сьогодні, 17 вересня, відбудеться матч стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому між собою зіграють ПСЖ та Аталанта.

Тренерський штаб парижан на чолі з Луїсом Енріке ухвалив рішення залишити українського захисника Іллю Забарного на лаві запасних.

ПСЖ: Шевальє — Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі — Руїс, Вітінья, Невес — Баркола, Кварацхелія, Маюлу.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Коссуну — Бернасконі, де Рон, Муса, Белланова — Пашалич — Мальдіні, де Кетеларе.

Цього сезону Забарний провів три матчі за ПСЖ, у яких відіграв на полі 270 хвилин.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Аталанта розпочнеться о 22:00 за Києвом.