Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

Юрич: Не думаю, що Лукман зіграє з ПСЖ

15 вересня 2025

Іван Юрич, getty images

Сучасна адаптація всесвітньо відомої класики Карло Гольдоні "Труффальдіно з Бергамо" продовжується...

Головний тренер італійської Аталанти Іван Юрич висловився напередодні матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з чинним переможцем турніру ПСЖ. Цитує хорватського фахівця DAZN.

"Для нас буде великою радістю зіграти проти найкращої команди світу. Думаю, ми можемо досягти успіху, але для цього нам слід бути бездоганними. ПСЖ не в найкращій формі, але ми все одно повинні бути бездоганними, щоб досягти позитивного для нас результату. Ми проаналізували їхню гру, і ми впевнені в собі.

Що стосується Лукмана – не думаю, що ми його побачимо. Ситуація складається не найкращим чином, і це сумно. Він багато дав Аталанті, але Аталанта дала йому ще більше. Нам потрібні залучені гравці, які хочуть захищати честь клубу. Подивимося, що буде далі", – сказав Юрич.

Матч між ПСЖ та Аталантою відбудеться 17 вересня, о 22:00 за київським часом.

команди