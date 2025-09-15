Юрич: Не думаю, що Лукман зіграє з ПСЖ

Сучасна адаптація всесвітньо відомої класики Карло Гольдоні "Труффальдіно з Бергамо" продовжується...

Головний тренер італійської Аталанти Іван Юрич висловився напередодні матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з чинним переможцем турніру ПСЖ. Цитує хорватського фахівця DAZN.

"Для нас буде великою радістю зіграти проти найкращої команди світу. Думаю, ми можемо досягти успіху, але для цього нам слід бути бездоганними. ПСЖ не в найкращій формі, але ми все одно повинні бути бездоганними, щоб досягти позитивного для нас результату. Ми проаналізували їхню гру, і ми впевнені в собі.

Що стосується Лукмана – не думаю, що ми його побачимо. Ситуація складається не найкращим чином, і це сумно. Він багато дав Аталанті, але Аталанта дала йому ще більше. Нам потрібні залучені гравці, які хочуть захищати честь клубу. Подивимося, що буде далі", – сказав Юрич.

Матч між ПСЖ та Аталантою відбудеться 17 вересня, о 22:00 за київським часом.