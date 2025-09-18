Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
2
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Манчестер Сіті — Наполі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2025

18 вересня 2025

Манчестер Сіті — Наполі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2025

Football.ua разом із FAVBET представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 18 вересня та розпочнеться о 22:00.

У першому турі основного раунду Ліги чемпіонів Манчестер Сіті прийматиме на своєму полі італійського чемпіона Наполі. Для обох команд це старт нового євросезону, який обіцяє подарувати яскраву інтригу: повернення Кевіна Де Брюйне на Етіхад у футболці суперника стало головною темою цієї дуелі.

МАНЧЕСТЕР СІТІ — НАПОЛІ

ЧЕТВЕР, 18 ВЕРЕСНЯ, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Манчестер Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли переживає суперечливий початок сезону, та й період у цілому. Поразки від Тоттенгема та Брайтона поставили під сумнів повернення звичної домінації, але дуже впевнена перемога у дербі проти Манчестер Юнайтед (3:0) додала трохи впевненості у власних силах. Філ Фоден відзначив своє повернення першим голом в АПЛ у 2025 році, а Ерлінг Голанд оформив дубль і знову нагадав, що є головною зброєю "містян". Гвардіола розраховує використати цю перемогу як трамплін, аби успішно стартувати в Європі.

Попри неідеальний стан у чемпіонаті, Сіті має солідний досвід на групових етапах Ліги чемпіонів: команда не програє на Етіхаді на цій стадії вже понад десять років, хоча й формат проведення змагань трохи змінився. Водночас поточні кадрові втрати "містян" вражають — травми Мармуша, Ковачича, Шеркі та Аїта-Нурі — змушують каталонського тренера шукати ротаційні рішення в і без того складі, що переживає перебудову та зміну поколінь. Відтак головна ставка знову робиться на Родрі, Бернарду Сілву, Рейндерса, Фодена та, звісно, Голанда. 

Наполі на чолі з Антоніо Конте входить у сезон із відмінною формою. Три перемоги у Серії А, зокрема над Фіорентиною (3:1), підкреслили зростання сили нової версії "партенопейців". Легендарний Кевін Де Брюйне, який улітку залишив Манчестер Сіті, вже встиг забити двічі в чемпіонаті та взяти участь у більшості атак своєї нової команди. А дебютант Расмус Гойлунн відзначився голом у своєму першому матчі за клуб, загадавши, як потрібно попадати ногою по м'ячу в момент удару. Конте зібрав колектив, який поєднує дисципліну, характер та індивідуальну майстерність — і у порівнянні з минулим сезоном, напевно, зараз він виглядає ще сильнішим.

Попри ідеальний старт, Наполі все ж залишається командою, якій традиційно важко грати в Англії. Історія свідчить: у виїзних матчах проти англійських клубів італійці ще не перемагали (3 нічиї, 9 поразок). Та цього разу фактор Де Брюйне, який чудово знає Етіхад і стиль Сіті, може стати вирішальним аргументом. До того ж разом пліч-о-пліч із бельгійцем будуть ще й два партнери з червоної частини Манчестера включно з найкращим гравцем минулого сезону Серії А Скоттом Мактомінеєм — шотландець вже 15 разів за кар'єру грав проти Сіті (найбільше серед усіх його суперників) та навіть забивав "містянам" у сезоні-2019/20.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Ман Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.69, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ


МАНЧЕСТЕР СІТІ :  Доннарумма — Льюїс, Діаш, Аке, Гвардіол — Родрі — Бернарду Сілва, Рейндерс, Фоден, Доку — Голанд

НАПОЛІ :  Мерет — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола — Лоботка — Політано, Ангїсса, Де Брюйне, Мактоміней — Гойлунн

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

До слова, FAVBET також оцінив шанси команд на тріумф у цьому розіграші Ліги чемпіонів: Ліверпуль, Барселона, ПСЖ, Арсенал та Реал Мадрид, за попередніми оцінками, є "фантастичною п'ятіркою" із найбільшими шансами виграти престижний трофей. Вже після них йде Манчестер Сіті, а Наполі — фактично замикає топ-10 головних фаворитів. із найбільшими шансами виграти престижний трофей.

Джерело: Football.ua

команди