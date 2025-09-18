Манчестер Сіті — Наполі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2025



МАНЧЕСТЕР СІТІ — НАПОЛІ

ЧЕТВЕР, 18 ВЕРЕСНЯ, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Манчестер Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли переживає суперечливий початок сезону, та й період у цілому. Поразки від Тоттенгема та Брайтона поставили під сумнів повернення звичної домінації, але дуже впевнена перемога у дербі проти Манчестер Юнайтед (3:0) додала трохи впевненості у власних силах. Філ Фоден відзначив своє повернення першим голом в АПЛ у 2025 році, а Ерлінг Голанд оформив дубль і знову нагадав, що є головною зброєю "містян". Гвардіола розраховує використати цю перемогу як трамплін, аби успішно стартувати в Європі.

Попри неідеальний стан у чемпіонаті, Сіті має солідний досвід на групових етапах Ліги чемпіонів: команда не програє на Етіхаді на цій стадії вже понад десять років, хоча й формат проведення змагань трохи змінився. Водночас поточні кадрові втрати "містян" вражають — травми Мармуша, Ковачича, Шеркі та Аїта-Нурі — змушують каталонського тренера шукати ротаційні рішення в і без того складі, що переживає перебудову та зміну поколінь. Відтак головна ставка знову робиться на Родрі, Бернарду Сілву, Рейндерса, Фодена та, звісно, Голанда.

Наполі на чолі з Антоніо Конте входить у сезон із відмінною формою. Три перемоги у Серії А, зокрема над Фіорентиною (3:1), підкреслили зростання сили нової версії "партенопейців". Легендарний Кевін Де Брюйне, який улітку залишив Манчестер Сіті, вже встиг забити двічі в чемпіонаті та взяти участь у більшості атак своєї нової команди. А дебютант Расмус Гойлунн відзначився голом у своєму першому матчі за клуб, загадавши, як потрібно попадати ногою по м'ячу в момент удару. Конте зібрав колектив, який поєднує дисципліну, характер та індивідуальну майстерність — і у порівнянні з минулим сезоном, напевно, зараз він виглядає ще сильнішим.

Попри ідеальний старт, Наполі все ж залишається командою, якій традиційно важко грати в Англії. Історія свідчить: у виїзних матчах проти англійських клубів італійці ще не перемагали (3 нічиї, 9 поразок). Та цього разу фактор Де Брюйне, який чудово знає Етіхад і стиль Сіті, може стати вирішальним аргументом. До того ж разом пліч-о-пліч із бельгійцем будуть ще й два партнери з червоної частини Манчестера включно з найкращим гравцем минулого сезону Серії А Скоттом Мактомінеєм — шотландець вже 15 разів за кар'єру грав проти Сіті (найбільше серед усіх його суперників) та навіть забивав "містянам" у сезоні-2019/20.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Ман Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.69, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.